Российский рынок акций вчера вырос на 3,9% на отличном внешнем фоне. Сначала мировые рынки отыгрывали заявление главы ФРС США о начале восстановления экономики Штатов во втором полугодии, потом об успехах испытания одной из разрабатываемых вакцин от коронавируса.

В общем-то поводы для роста зыбкие и уж точно кратковременные. Похоже, что вчера они были отыграны полностью: сегодня американские фьючерсы торгуются около нуля, слабо снижается нефть. Не исключено, что если рынки срочно не получат порцию позитивной информации, то инвесторы начнут фиксировать вчерашнюю хорошую прибыль, что в условиях боковика вполне логично.

Поэтому ждем открытия российских торгов около нуля, быть может с небольшим минусом, а потом снижения.

Следует отметить, что с прошлой недели российский рынок акций торговался хуже западных коллег. Это отчасти связано с пересмотром отношения инвесторов к дивидендам – закрытия дивидендных гэпов по ряду бумаг в этом году можно будет ждать месяцами. Учитывая вчерашний рост фондовой Америки на 3,2-3,8%%, нельзя сказать, что российский рынок акций рос опережающими темпами.

Учитывая потенциальную слабость российской экономики, покупки стоит совершать лишь спекулятивно и с короткими стопами.

Нефть вчера хорошо выросла на общем оптимизме, но развернулась от сильного сопротивления чуть выше 36 долларов за баррель. Пока не видим никаких причин для пробития данного барьера. Более того, не исключен возврат котировок под отметку 30 долларов за баррель, если ОПЕК сообщит, что не все страны выполняют взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

На общем оптимизме и росте нефти пара доллар-рубль завершила торги в районе сильной поддержки 72,7, где и остается по сей час. Фундаментальных причин для роста рубля нет по причине все той же слабости российской экономики.

Однако в отсутствие спроса на валюту со стороны импортеров и на спекулятивных атаках рублевых «быков» пара может попытаться пробить данную отметку и попробовать уйти в район 71. Но это менее вероятный сценарий. Мы все-таки ждем начала разворота пары доллар-рубль от нынешнего уровня вверх.