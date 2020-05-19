Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон.

Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent, днем ранее вплотную подойдя к отметке 35 долларов за баррель, сегодня с утра сохранил позиции у уровней вчерашнего закрытия. Большинство валют развивающихся стран сегодня в начале дня демонстрируют разнонаправленное движение, что не дает четких ориентиров для инвесторов в рубль.

На таком фоне в начале торгов ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций чуть выше 72,5 рубля.

При этом в дальнейшем американская валюта может получить поддержку со стороны рынка энергоносителей, где, на наш взгляд, пока маловероятен выход вверх из диапазона 32-35 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent. Это позволит доллару отыграть часть потерь понедельника и даже предпринять попытку тестирования уровня 73 рубля, который в текущий момент перешел в разряд сопротивлений. Отметим, что вчера американская валюта вышла вниз из диапазона 73-75 рублей в котором двигалась с 23 апреля, что может говорить в пользу продолжения снижения.

Напомним, что днем ранее рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 1,2%, закончив торги в районе 72,7 рубля, евро снизился на 0,4%, отступив в район 79,3 рубля.