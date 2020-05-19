Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник уверенно выросли, но с технической точки зрения лишь вернулись в рамки диапазонов 2600-2700 и 1100-1170 пунктов соответственно. Пока индикаторы не преодолели апрельских максимумов 2713 пунктов и 1170 пунктов соответственно, техническая картина на рынке остается нейтральной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2650-2730 пунктов.
Рубль накануне на Мосбирже укрепился против доллара и евро, но потерял большую часть отвоеванных позиций против европейской валюты ввиду ее динамики на рынке Форекс. Доллар по итогам сессии вышел вниз из диапазона 73-76 руб и, если ему удастся остаться ниже 73 руб, может направиться в район 71,50 руб. Евро в течение сессии также пробил вниз диапазон 79-83 руб, но вернулся в него к закрытию дня. Способность устоять ниже 79 руб откроет дорогу к 77,50 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, продолжая получать поддержку от сохранения мирового оптимизма. Темпы покупок, однако, заметно замедлились, что предупреждает о рисках отступления индексов от важных сопротивлений. На данный момент еще нельзя однозначно говорить о способности рисковых активов развить краткосрочное повышение, хотя предпосылки для такого сценария и наблюдаются.
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