Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на внешнем позитиве. Спрос на рубли в рамках налогового периода и предстоящего размещения ОФЗ поддержит отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России остается позитивным. Азиатские индексы растут, нефть сохраняет динамику роста, дорожают металлы. Ждем попытки подняться выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, а также дальнейшего укрепления рубля", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

С позиций технического анализа, возможен дальнейший рост индекса РТС, отмечает в свою очередь Антон Старцев из ГК "Олма". Движение вверх может принять более устойчивый характер в случае закрепления выше локальных максимумов вблизи 1170 пунктов.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз доллара к рублю на фоне ослабления американской валюты к корзине мировых валют, добавляет он.

"Сегодня дополнительную поддержку российской валюте будут оказывать покупки рубля нерезидентами для участия в предстоящем аукционе по размещению ОФЗ, который по традиции пройдет в среду. Помимо этого, потребность в рублях может возникнуть у экспортеров сырья перед выплатой налога на прибыль, назначенной в налоговом календаре на 20 мая", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль во вторник пройдут в диапазоне 72,6-73,4 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы выросли в понедельник на 2-4% на новостях о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. Это стало самым серьезным ростом за прошедшие полтора месяца.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,17-0,23%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также растут: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 2,01%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,72%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,64%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,81%.

Нефть дорожает на 0,89% — до 35,12 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,11% — до 1,0926 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в понедельник ощутимо вырос и обновил максимумы с конца апреля на внешнем позитиве. Уверенный рост западных фондовых рынков и скачок нефтяных котировок к максимумам с начала апреля поддержали российские активы.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 3,87% — до 2694,25 пункта, индекс РТС — на 5,45%, до 1167,88 пункта.

В течение торгов понедельника оба индекса обновили максимумы с 30 апреля: 2694,25 пункта и 1167,95 пункта соответственно, показав максимальный рост за несколько недель.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 90 копеек – до 72,68 рубля, евро — на 32 копейки, до 79,3 рубля, следует из данных Московской биржи.