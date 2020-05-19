Вчера настроения на рынках поддержали новости о том, что экспериментальная вакцина компании Moderna Inc. показала признаки способности вызывать иммунный ответ против коронавируса. Еще одной позитивной новостью стало сообщение о том, что Франция и Германия предложили создать фонд восстановления европейской экономики объемом 500 млрд евро, который будет давать гранты регионам и секторам экономики ЕС, сильнее всех пострадавшим от коронавируса. На этом фоне мировые фондовые рынки укрепились. Индекс MSCI EM вырос на 1,3% д/д, Shanghai Composite – на 0,2%, Nikkei 225 – на 0,5%, DAX – на 5,7%, FTSE 100 – на 4,3%, S&P 500 – на 3,2%. Индекс волатильности VIX снизился на 2,6 пункта, до 29,3 (уровень конца февраля). Цены на нефть продолжили расти на фоне общего повышения аппетита к риску и ожиданий сокращения избытка предложения. Вдобавок к этому, вчера агентство Bloomberg, ссылаясь на конфиденциальный источник информации, сообщило о том, что спрос на нефть в Китае восстановился до 13 млн барр. в сутки, то есть практически до уровней, наблюдаемых до эпидемии коронавируса. Поддержку спросу в Китае оказывает тот факт, многие жители пригородов предпочитают передвигаться на личном транспорте, а не на общественном. Котировки ближайших фьючерсов на Brent выросли на 7,1%, до 34,8 долл./барр. Июньский контракт на WTI прибавил в цене 8,1% (до 31,8 долл./барр.). Цены на золото растеряли часть недавнего роста, снизившись на 0,6%.

Наклоны кривых на рынках облигаций выросли. Bunds сроком обращения до 5 лет выросли в доходности на 4–5 бп, более длинные выпуски прибавили в доходности 6–8 бп. 10-летний бенчмарк закрылся с доходностью —0,47%. Короткие и среднесрочные UST прибавили в доходности 3–6 бп, 10-летний выпуск вырос в доходности на 8 бп, до 0,73%, 30-летние UST повысились в доходности на 11 бп, до 1,47%. Доходности фьючерсов на ставку по федеральным фондам выросли на 1–2 бп.

Индекс DXY снизился на 0,7%. Евро и британский фунт укрепились на 0,8–0,9%, японская иена ослабла на 0,3%. Норвежская крона подорожала на 1,2% к евро. Валюты развивающихся стран преимущественно укрепились по отношению к доллару. Бразильский реал подорожал на 2,4%, южноафриканский ранд – на 1,3%, мексиканское песо – на 0,8%, тайский бат, турецкая лира и индонезийская рупия – на 0,1–0,2%. В то же время китайский юань ослаб на 0,1%, индийская рупия – на 0,4%. Рубль двигался вместе с другими валютами развивающихся рынков и по итогам дня укрепился на 1%, до 72,73 за доллар, своего максимального уровня за период с 30 апреля. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM на МосБирже остался на уровне пятницы и составил 2,5 млрд долл. Банк России в пятницу продолжил продавать валюту в эквиваленте 11,4 млрд руб. Таким образом, продажи валюты, полученной в результате сделки по Сбербанку, не осуществлялись третий день подряд.

По данным агентства Boomberg, глобальные ETF, инвестирующие в акции и локальные долговые бумаги развивающихся стран, на прошлой неделе зафиксировали отток средств 12-ю неделю подряд. Отток из ETF, инвестирующих в акции, замедлился до 0,5 млрд долл. против 2,6 млрд долл. неделей ранее, тогда как отток из ETF, инвестирующих в локальные долговые рынки развивающихся стран, вырос с 0,4 млрд долл. до 0,7 млрд долл.