Ралли на рынке ОФЗ в понедельник продолжилось. Наибольшая активность отмечалась в первой половине дня, когда кривая сместилась вниз на 6–12 бп на фоне спроса на длинные облигации со стороны иностранных инвесторов. Остаток сессии прошел более спокойно. По итогам дня выпуски сроком обращения более 10 лет снизились в доходности на 9–10 бп, в том числе самый длинный, 19-летний ОФЗ-26230, закрылся на отметке 5,84%. На отрезке 5–10 лет доходности снизились на 5–10 бп. 5-летний ОФЗ-26229 (YTM 5,02%) смотрелся слабее рынка, опустившись в доходности всего на 5 бп. В числе отстающих также оказался 3-летний ОФЗ-25084 (YTM 4,77%), закрывшийся без изменений. Короткие ОФЗ-ПД опустились в доходности на 4–14 бп. Реальная доходность инфляционных линкеров ОФЗ-52001 (YTM 2,19%) и ОФЗ-52002 (YTM 2,50%) снизилась на 3–5 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже упал до 51,5 млрд руб. против 79 млрд руб. днем ранее. Основной оборот (36%) пришелся на длинные выпуски с фиксированным купоном, но наиболее активно торговался 5-летний ОФЗ-26229, объем сделок с которым составил 7,6 млрд руб. Тем временем 10-летние облигации ЮАР опустились в доходности на 45 бп, облигации Бразилии – на 20 бп, а 10-летние бенчмарки Мексики, Индонезии и Венгрии закрылись снижением доходностей на 4–8 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашнего регулярного первичного аукциона ОФЗ, на котором, как мы полагаем, инвесторам может быть предложен набор из двух выпусков облигаций с фиксированным купоном в объеме доступных для размещения остатков (учитывая по-прежнему благоприятную рыночную конъюнктуру). На наш взгляд, как и на прошлой неделе, это будет набор из длинного и среднесрочного выпусков – например, ОФЗ-26230 (YTM 5,84%), который не предлагался с конца февраля, и ОФЗ-26232 (YTM 5,25%), последнее размещение которого проводилось 29 апреля. Отметим, что на этой неделе Минфину также предстоит выплатить купоны по ОФЗ на общую сумму 27 млрд руб.