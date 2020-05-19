Выручка увеличилась на 18% год к году… Вчера группа «Русагро» (AGRO LI – без рекомендации) представила результаты за 1 кв. 2020 г., показав высокий рост выручки в сочетании с существенным улучшением рентабельности. Так, консолидированная выручка группы увеличилась на 18% (здесь и далее – год к году) до 32,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 58% до 5,2 млрд руб. при рентабельности по EBITDA на уровне 16%, что предполагает рост на 4 п.п. Чистая прибыль компании возросла в три раза до 3,2 млрд руб.

… за счет роста практически во всех бизнес сегментах. В 1 кв. 2020 г. все бизнес-направления компании, за исключением сельскохозяйственного сегмента, продемонстрировали рост выручки. Он в основном был обусловлен увеличением объема продаж масложировой продукции за счет консолидации активов компании «Солнечные продукты», ростом продаж переработанной свинины благодаря расширению мощностей, а также увеличением продаж сахара на фоне роста спроса в условиях пандемии COVID-19. В частности, выручка мясного сегмента выросла на 31% до 6,8 млрд руб., масложирового – на 20% до 16,1 млрд руб., сахарного – на 16% до 5,2 млрд руб. В сельскохозяйственном сегменте выручка снизилась на 9% до 4,4 млрд руб. – за счет эффекта базы из-за того, что в 1 кв. 2019 г. компания реализовывала запасы зерна, созданные в 2018 г. в ожидании повышения цен. Чистый долг Русагро за 1 кв. 2020 г. снизился на 3%, до 60 млрд руб., что предполагает соотношение чистого долга и EBITDA на уровне 2,8.

Бизнес относительно устойчив в нынешних условиях. Русагро является одним из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов в России. Пандемия COVID-19 и текущие макроэкономические условия отражаются на бизнесе компании за счет эффекта от ослабления рубля (что выгодно, учитывая наличие доходов от экспорта) и роста спроса на продукцию в ряде сегментов. Соответственно, риски для компании выглядят ограниченными в сравнении с компаниями других секторов. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Русагро.