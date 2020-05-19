Понижение производственного прогноза "Алросой" отражает тенденции на рынке
Компания АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) в своей презентации, приуроченной к выпуску облигаций, представила обновленный прогноз производства на ближайшие три года. Компания планирует снизить объемы производства на 6% в этом году, примерно до 32 млн карат, тогда как прогноз на следующие два года понижен примерно на 30% до 26 млн карат. Эта мера соответствует решению, принятому другим крупнейшим производителем алмазов, компанией De Beers, которая скорректировала свой производственный прогноз до 25-27 млн карат на этот год. Решение отражает сложную ситуацию, в которой оказалась ювелирная отрасль на фоне введения карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Мы сомневаемся, что рынок сможет освоить 32 млн карат, производимых АЛРОСой, что предполагает продолжающееся увеличение оборотного капитала из —за накопления запасов и давление на СДП. Кроме того, у АЛРОСы высокая доля постоянных издержек. Мы видим предпосылки для дальнейшего понижения производственного прогноза, так как не предвидим восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами до конца года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200519/831470992.html