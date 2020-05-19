Компания АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) в своей презентации, приуроченной к выпуску облигаций, представила обновленный прогноз производства на ближайшие три года. Компания планирует снизить объемы производства на 6% в этом году, примерно до 32 млн карат, тогда как прогноз на следующие два года понижен примерно на 30% до 26 млн карат. Эта мера соответствует решению, принятому другим крупнейшим производителем алмазов, компанией De Beers, которая скорректировала свой производственный прогноз до 25-27 млн карат на этот год. Решение отражает сложную ситуацию, в которой оказалась ювелирная отрасль на фоне введения карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Мы сомневаемся, что рынок сможет освоить 32 млн карат, производимых АЛРОСой, что предполагает продолжающееся увеличение оборотного капитала из —за накопления запасов и давление на СДП. Кроме того, у АЛРОСы высокая доля постоянных издержек. Мы видим предпосылки для дальнейшего понижения производственного прогноза, так как не предвидим восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами до конца года.