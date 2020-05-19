Новость: Компания X5 Retail Group объявила о расширении сервиса быстрой доставки из магазинов Перекресток (Перекресток Экспресс), который теперь будет доступен из 46 столичных супермаркетов (против 9 ранее) и охватит всю территорию Москвы. Среднее время доставки заказа составляет один час, в день реализуется около 400 заказов. В каждом чеке в среднем 14 позиций, а размер среднего чека составляет 2 100 руб. Минимальная сумма заказа не установлена, а ассортимент доступных для заказа товаров насчитывает от 9 тыс. до 14 тыс. наименований, в зависимости от магазина. Заказы собираются персоналом магазинов, в то время как доставку осуществляет специальная служба по доставке продовольственных товаров.

Наш комментарий: Ранее X5 Retail Group сообщила о том, что в апреле ее онлайн-продажи выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,7 млрд руб. (включая НДС), в результате чего компания стала лидером в сегменте онлайн-доставки продуктов питания в России. Доля этого сегмента в общем обороте составила 2% в регионах присутствия (Москва, Московская область и Санкт-Петербург) против 0,2% на консолидированном уровне в прошлом году.

В сегменте онлайн-доставки продуктов питания X5 Retail Group работает через две платформы. Сервис покупки впрок Perekestok.ru, предлагающий 27 тыс. наименований товаров (67% в категории продуктов питания), в апреле привлек 262 тыс. заказов со средним чеком 4537 руб. (на 26,5% выше уровня 2019 г.). В апреле компания открыла четвертый dark store в Москве, увеличив мощности по обслуживанию заказов в Москве и Московской области на 40%, до 10 тыс. в период повышенного спроса (против 15 тыс. в нормальное время). План развития бизнеса предусматривает запуск сервиса в Нижнем Новгороде в июне.

В январе 2020 г. X5 Retail Group запустила сервис экспресс-доставки из ближайшего магазина Пятерочка, который уже охватывает 176 торговых точек в Москве и Казани, а к концу 2020 г. сервис должен включать 500 магазинов в шести городах. Сервис Доставка.Пятерочка, предлагающий 4 тыс. наименований товаров, в апреле обслужил 259 тыс. заказов со средним чеком 2006 руб. и сроком доставки 1,5–2 часа. У основных конкурентов – сервисов Самокат (пионер данного сегмента) и Яндекс. Лавка – число заказав насчитывает свыше 1 млн и 780 тыс. соответственно.

Аналитическая служба INFOLine недавно представила оценки продаж за 1к20 и апрель текущего года. Согласно прогнозу INFOLine, в целом за 2020 г. рынок онлайн-доставки продуктов питания вырастет в 3,3 раза, до 135 млрд руб., а оборот в сегменте экспресс-доставки превысит 30 млрд руб. (против 700 млн руб. год назад). По мнению службы, в среднесрочной перспективе онлайн-доставка продуктов питания может стать самым быстро растущим сегментом в секторе электронной коммерции, однако оборот в 135 млрд руб., прогнозируемый в 2020 г., – это по-прежнему всего 0,8% от общего размера рынка продовольственной розницы.