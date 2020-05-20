Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,05%, закрывшись на отметке 2922,94 пункта; промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,59%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,54%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта, до 0,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла менее чем на один базисный пункт, до −0,46%.

Оптимизм в отношении перспективной вакцины от COVID-19 от компании Moderna сменился разочарованием после того, как эксперты STAT News поставили под сомнение эффективность препарата. Не добавили позитива и новости от Nasdaq. На фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином биржа собирается обнародовать новые правила первичного публичного размещения акций, включая более жесткие стандарты бухгалтерского учета, которые затруднят некоторым китайским компаниям размещение своих акций. В целом же мы видели вполне закономерный откат после бурного роста накануне, который по большей части был обеспечен закрытием коротких позиций хедж-фондами.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,46% и закрылись на отметке $34,56. Волатильность фьючерсных контрактов была обусловлена экспирацией WTI, по завершении которой перегретым в моменте ценам на нефть нужна передышка. В среду поддержку нефтяным котировкам будут оказывать данные от API, согласно которым запасы черного золота в США на прошлой неделе снизились на рекордные 4,8 млн баррелей. Однако более точные-официальные данные от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен, рынок оценит в 17:30 мск.

В вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, закрывшись на отметке 2711,72 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2580 и 2640 пунктов, сопротивления — 2720—2740 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 115200 и 113000 пунктов, сопротивления — 117500 и 119200 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 72,46, прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,20 и 72, сопротивления — 73 и 73,55.