Во вторник в секторе голубых фишек не сложилось единой динамики цен. Норникель (GMKN) подорожал на 2.1% во многом благодаря улучшению обстановки на мировом рынке цветных металлов. Продолжился рост по бумагам Лукойла (LKOH, +2.0%), совет директоров которого ранее рекомендовал финальные дивиденды по итогам года в размере 350 руб. на акцию (не считая выплаченных ранее промежуточных дивидендов). Между тем дивидендные ожидания в отношении Сбербанка, напротив, были ухудшены после объявления о переносе годового собрания акционеров на 25 сентября и пересмотре рекомендации по дивидендам за 2019 год в августе. В итоге привилегированные акции Сбербанка (SBERP) подешевели на 1.4%, обыкновенные (SBER) закрылись в символическом плюсе. Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 1.4%, МосБиржа (MOEX) – на 1.3%, Полюс (PLZL) – на 1.2%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МГТС (MGTS) подорожали на 4.2%, РусГидро (HYDR) и Акрона (AKRN) – на 2.7%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 1.6%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским индексам пока не сложилось единой динамики.

С позиций технического анализа, в то время как индекс РТС закрылся выше уровня локального максимума 1170 пунктов, говорить о закреплении выше уровня (с последующим движением вверх) преждевременно. Более вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит некоторый период консолидации – снижению активности покупателей способствует неопределенность, связанная как с внешними (рецессия в развитых экономиках из-за мер социального ограничения), так и с внутренними (например, перенос Сбербанком выплаты дивидендов) факторами.

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее укрепления рубля под влиянием внешнего фона. Кроме того, сообщается о рассмотрении правительством РФ возможности временной отмены «бюджетного правила» — подобная мера могла бы стать фактором повышения волатильности на внутреннем валютном рынке.