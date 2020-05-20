Moderna выступила «антидрайвером» американского рынка

Вторник для американского рынка выдался неспокойным: если в начале дня динамика индексов была разнонаправленной, то во второй половине дня снижение индексов ускорилось. По итогам вторника индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,59% до 24 206,86, S&P 500 потерял 1,05% до 2 922,94, а Nasdaq Composite просел на 0,54% до 9 185,1.

Надежды на скорое открытие вакцины от коронавируса, которые крепли в понедельник после заявлений Moderna о хороших результатах тестирования своего образца на людях, разбились о мнение Stat News о поспешных выводах о ее эффективности. В результате акции компании обвалились более чем на 10% после взлета на 20% накануне.

Одним из интересных моментов дня стали выступления Министра финансов и главы ФРС на слушаниях в сенатском Комитете по банкам. Драйвером для рынка выступления не стали. Джером Пауэлл спрогнозировал существенное падение экономических показателей во тором квартале: уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30%. Тем не менее глава Федрезерва заявляет о готовности центробанка США использовать весь набор инструментов и оставить базовую процентную ставку на около нуля до тех пор, пока экономика не вернется к росту. В целом по его словам экономика США вполне здорова, спад будет достаточно коротким, и со временем положение дел должно вернуться в норму.

До открытия основной торговой сессии свои финансовые результаты за 1 квартал опубликовали Walmart и Home Depot. Порадовать смог только Walmart. Скорректированная прибыль в расчете на акцию на уровне составила $1,18 и превысила прогноз экономистов в $1,12. Выручка за квартал составила $134,622 млрд, увеличившись за последние двенадцать месяцев на 8,7%. Эксперты ожидали рост до $132,69 млрд. Продажи онлайн подскочили на 74%. Прогноз на 2021 финансовый год был отозван в связи с неопределенностью из-за пандемии.

Home Depot, напротив, отчитались хуже ожиданий. Прибыль на акцию составила $2,08 (против $2.27 на одну акцию в первом квартале 2019 года), что оказалось ниже консенсус прогноза в $2,27. Выручка компании за период выросла на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года и составила $28,260 млрд., при прогнозе в $27,591 млрд. Прогноз до конца года также был отозван.

До конца недели также запланированы отчеты Alibaba, Nvidia, Best Buy, Expedia, L Brands.

На данный момент драйверов для роста рынка остается все меньше и меньше: перспективы скорой разработки вакцины тают на глазах. Кроме того новостной фон США-Китай вновь выходит на первый план. Достигнутое в начале года соглашение на текущий момент под угрозой, все более явная перспектива очередного витка напряженности вплоть до полного разрыва отношений может стать причиной коррекции на рынке.