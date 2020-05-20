Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон.

Основным поводом к продажам послужит динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра в большинстве своем демонстрируют снижение.

При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции чуть ниже 35 долларов за баррель, нейтральна для российской валюты. В сложившихся обстоятельствах в начале торгов ожидаем некоторого ослабления рубля, в результате чего пара доллар/рубль поднимется выше 72,5 рубля. Однако в дальнейшем рубль может отыграть утренние потери, а в случае улучшения аппетита к риску в ходе сессии «медведи» попытаются продолжить нисходящую динамику в американской валюте и сделать еще один шаг к отметке 72 рубля.

Отметим, что дополнительным фактором поддержки для российской валюты станут предстоящие сегодня аукционы по размещению ОФЗ, что поддержит спрос на рублевую ликвидность.

Напомним, что днем ранее рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 0,3%, закончив торги ниже 72,5 рубля, евро снизился на 0,2%, отступив в район 79,2 рубля.



