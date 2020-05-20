Индекс Мосбиржи вряд ли преодолеет сопротивление
Вчерашние торги проходили очень волатильно: рынок вроде бы и хотел подрасти, да вот сил для этого было маловато. Однако они нашлись: по итогам дня Индекс Мосбиржи все-таки сумел закрыться 0,65-процентным ростом и вошел в зону сопротивления 2700-2720 пунктов. У нас есть очень сильные сомнения, что рублевому индикатору рынка удастся закрепиться выше этой преграды, и продолжить восхождение.
После нашего закрытия фондовая Америка резко пошла вниз, потеряв по итогам дня процент, а сегодня с утра американские фьючерсы отыгрывают лишь половину вчерашних потерь. Поэтому откроемся мы сегодня около нуля или даже в небольшом минусе.
Из вчерашних событий стоит отметить перенос собрания акционеров Сбербанка на осень. Если раньше полагалось, что банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли, то теперь глава Сбера Герман Греф не исключил такой возможности. То есть положены некоторые сомнения, что банк не понизит размер выплат по сравнению с ожиданиями рынка.
Продолжает падать сама Мосбиржа, потерявшая в капитализации за вторник 1,3%. Причем акции Мосбиржи с нашей точки зрения являются наиболее привлекательными на среднесрочный период, поскольку доходы биржи в ближайшее время будут расти.
Нефть после отката от сопротивления 36 долларов за баррель не стала реализовывать негативный сценарий с уходом в район 30 долларов. В среду утром торги проходят в районе чуть ниже 35 долларов.
Сегодня многое будет зависеть от характера реакции рынка на статистику по запасам в США. Скорее всего, результаты выйдут позитивными для «быков», но интерес представляет то, хватит ли у них сил хотя бы попробовать на прочность отметку 36 долларов за баррель.
Пара доллар-рубль завершила торги под отметкой 72,7 и теперь следующей целью движения выступает «круглый» уровень 70 руб за доллар. Пока все говорит в пользу того, что рубль может окрепнуть и далее. Но среднесрочно в силу российской валюты мы не верим – уж слишком дешевая сейчас нефть и слишком слаба экономика страны.
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