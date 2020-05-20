Российский рынок акций мало изменится в отсутствие сильных драйверов роста, рубль подрастет в начале дня. Предстоящее размещение ОФЗ Минфином и налоговый период поддержат отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Вместе с тем, необходимо учитывать слабое закрытие акций в США и вечерний спад стоимости фьючерсов на нефть. Поэтому индекс Мосбиржи сегодня не имеет весомых предпосылок для серьезного повышения в момент открытия", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением — в пределах 0,5%, в диапазоне 2700-2725 пунктов.

Более вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит некоторый период консолидации по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Снижению активности покупателей способствует неопределенность, связанная как с внешними факторами — рецессия в развитых экономиках из-за мер социального ограничения, так и с внутренними — например, перенос Сбербанком выплаты дивидендов.

Рубль может укрепить свои позиции на фоне проводимых аукционов ОФЗ, считает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

Поддержку рублю оказывают растущие утром цены на нефть, предстоящий аукцион Минфина по размещению трёх выпусков ОФЗ и налоговый период, также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль в среду пройдут в диапазоне 72,5-73,1 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы во вторник снизились, что связано с коррекцией после ралли днем ранее.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,4-0,49%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,11%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,59%, при этом японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,79%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%.

Стоимость нефти растет на 0,43% — до 34,8 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,2% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0943 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ по итогам торгов вторника повысился и обновил максимумы по индексам с 6 марта, когда произошел провал нефтяного рынка из-за отсутствия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи с 31 марта. Коррекционные настроения на мировых фондовых площадках и рынке нефти не помешали росту рынка акций РФ третий день подряд.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,65%, до 2711,72 пункта, индекс РТС — на 0,80%, до 1177,24 пункта. В течение торгов вторника оба индекса обновили максимумы с 6 марта: 2720,06 пункта и 1183,77 пункта соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 21 копейку – до 72,47 рубля, евро — на 12 копеек, до 79,19 рубля, следует из данных Московской биржи.