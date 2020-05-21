В среду американский фондовые индексы вновь вернулись к росту. По итогам основной торговой сессии Dow Jones вырос на 1,52% — до 24575,9 пункта, S&P 500 поднялся на 1,67% - до 2971,61 пункта, Nasdaq увеличился на 2,08% - до 9375,78 пункта. Драйвером роста стали сильные отчеты ритейла, дорожающая нефть и оптимизм участников рынка по поводу перспектив восстановления глобальной экономики.

Оптимизм рынку в начале торговой сессии придали отчеты представителей ритейла. Хотя и не без изъянов, смогли вселить оптимизм в инвесторов.

Target Corp сообщила в среду о падении квартальной прибыли на 64% в связи с расходами на борьбу со вспышкой коронавируса. Скорректированная прибыль составила $0,59 на акцию, аналитики прогнозировали $0,4 на акцию. Выручка Target выросла на 11,3% до $19,37 млрд, превысив прогноз в $19,04 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 10,8% при прогнозе в 7,5% Сопоставимые онлайн-продажи Target взлетели на 141%.

Цена бумаг Lowe's росла почти на 2%, однако к концу растеряли импульс. Скорректированная прибыль компании выросла на 45% в годовом исчислении и составила $1,77 на акцию, превысив консенсус-прогноз в $1,22. Выручка увеличилась на 10,9% и составила $19,675 млн и превысила консенсус-прогноз в $18,259 млн.

В среду был опубликован протокол апрельского заседания ФРС США. Ничего принципиального нового инвесторы из него не узнали. ФРС признала серьёзным уже существующий ущерб. Представители Федрезерва сошлись во мнении, что готовы использовать весь арсенал доступных мер для поддержки экономики.

Уже после закрытия основной торговой сессии финансовый результаты за квартал опубликовал L Brands (владеющая брендом Victoria's Secret). Результаты оказались разочаровывающими. Компания зафиксировала убыток за квартал в размере 0,99 $, что оказалось хуже прогнозируемого аналитиками убытка в 0,60 $. Продажи сократились на 37% и составили $1,65 млрд (ожидалось $1,72 млрд).

Основной интерес для инвесторов в четверг будет представлять отчет NVIDIA. Пока американский рынок продолжает игнорировать американо-китайские усиливающиеся разногласия. В среду стало известно, что Сенат США единогласно принял документ, который требует от зарубежных организаций, торгующихся на биржах США, соответствовать и отчитываться, согласно американскому законодательству. В случае его подписания, это будет означать, что такие знаковые компании как Alibaba, Baidu и JD.com могут быть исключены из котировального списка. Рост американских индексов продолжает вдохновлять перспектива именно постепенного ослабления ограничений и постепенный перезапуск экономики. Однако недооцененными остаются несколько факторов: новый виток напряженности между США и Китаем и бóльший, чем ожидалось, ущерб для экономики, масштаб которого станут понятны значительно позже.