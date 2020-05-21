По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,67%, закрывшись на отметке 2971,61 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,52%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 2,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала менее чем на один базисный пункт, до −0,47%.

Инвесторы делают ставку на восстановление экономики, надеясь, что если что-то пойдет не так, ФРС придет на помощь. На текущей неделе ФРС США планирует покупку гособлигаций на сумму в $30 млрд и ипотечных облигаций на сумму в $22,5 млрд. В среду индекс S&P 500 предпринял попытку штурма 100-дневной скользящей средней — если рубеж будет взят, покупки только усилятся. Однако с фундаментальной точки зрения и с учетом текущих проблем американской и мировой экономики рынок акций забежал вперед слишком далеко.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 3,45% и закрылись на отметке $35,85. Согласно опубликованным данным Минэнерго США за неделю, завершившуюся 15 мая, запасы сырой нефти в стране сократились на 5 млн баррелей, что значительно превысило ожидания экспертов. В среду цена фьючерсного контракта Brent протестировала сопротивление $36,44 и, в отсутствии очередной порции позитива, игроки могут приступить к закрытию длинных позиций.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,18%, закрывшись на отметке 2770,79 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2750 и 2720 пунктов, сопротивления — 2800—2850 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 115200 и 113000 пунктов, сопротивления — 120000 и 117000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 71,09, прибавив 1,9% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 71 и 70,50, сопротивления — 71,50 и 72.