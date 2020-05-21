Вчера индекс МосБиржи преодолел апрельский максимум 2713,5. Технические индикаторы на дневных графиках пока не сигнализируют о «перекупленности» рынка, но на пути «быков» есть зона сопротивления 2800-2869 пунктов. Как только цены на нефть перестанут расти, оптимизм у трейдеров поубавится. Но в мае спрос на нефть восстанавливается, мировые производители сократили миллионы баррелей добычи, и возвращение котировок нефти (Brent) к отметке 16 долларов кажется маловероятным. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете, опубликованном в четверг, сообщило, что ожидает «впечатляющего» падения мировой нефтедобычи в мае – на 12 млн б/д, до 88 млн б/д, что является 9-летним минимумом. По мнению МЭА, такое падение произойдет во многом за счет снижения нефтедобычи в США.

Наверняка более высокие цены на нефть приведут к тому, что дисциплина среди участников ОПЕК+ в части выполнения недавних соглашений об ограничении нефтедобычи ослабнет. В конце июня или начале июля мы увидим новую просадку нефтяных цен. Но она будет не такой большой как апрельская просадка. «Нефтяные качели» в этом году будут работать в полную силу. Гадать на кофейной гуще я не будет, но как только цены на нефть пробьют вниз горизонтальную поддержку $29 долларов (Brent), игра на повышение в нефти и нефтяных акциях потеряет актуальность. Думаю, что до конца июня производители нефти будут постепенно наращивать объемы поставок и этот факт негативно скажется на ценах. Goldman Sachs на прошлой неделе оставил без изменения прогноз по цене нефти на лето – по $30 за баррель нефти Brent и $28 за баррель нефти WTI, отметив сохраняющуюся неопределенность касательно темпов восстановления мирового спроса на нефть в качестве причины отказа от повышения прогнозов по цене нефти.

Большинство американских акций вчера показали позитивную динамику, включая акции авиакомпаний. Акции авиакомпании Delta Air Lines выросли на 4,4%. Генеральный директор Delta Air Lines Inc уверен, что объем авиаперевозок восстановится в ближайшие 12-18 месяцев. Понятно что авиаперевозчики в ближайшие месяцы будут иметь «лишние самолеты» и каким то авиакомпаниям придется уйти с рынка. Генеральный директор рейтингового агентства Rapid Ratings Джеймс Геллерт считает, что компания American Airlines наиболее подвержена риску дефолта, вызванного пандемией нового коронавируса. Рейтинговое агентство Rapid Ratings провело комплексные стресс-тесты всех крупных авиаперевозчиков США. Напомню, что генеральный директор Boeing (BA) Дейв Кэлхун ожидает, что в этом году обанкротится крупная авиакомпания из США. У American American есть средства выплачивать зарплату работникам еще 6 месяцев, другие авиакомпании США недавно получили помощь в виде грантов из Казначейства США и могут выплачивать зарплату до конца сентября. Но если осенью мир накроет новая волна коронавируса и спрос на перевозки не начнет восстанавливаться, то авиакомпаниям не позавидуешь.

Фьючерсы на открытие американского рынка находятся на отрицательной территории. На фондовых рынках Азии картина смешенная. Вчера индекс S&P-500 в ходе торгов почти достиг уровня 3000 пунктов, откуда может начаться коррекция после роста на 35% от минимумов марта. Психологическая привязка трейдеров к этому уровню есть, потому что в первых числах марта именно здесь наблюдалась приостановка снижения индекса (диапазон 2900-3100).