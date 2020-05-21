В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе, наиболее заметным фактором роста стало оживление на сырьевом рынке, подкрепленное неожиданным сокращением запасов сырой нефти в США за прошедшую неделю почти на 5 млн. баррелей (ожидалось увеличение на 1.1 млн. баррелей). В итоге Новатэк (NVTK) вырос на 5.8%, Норникель (GMKN) – на 4.7%, Алроса (ALRS) – на 4.0%, Лукойл (LKOH) – на 3.4%, Татнефть (TATN) – на 3.1%, АФК Система (AFKS) и Сбербанк (SBER) – на 2.6%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Детского мира (DSKY) подорожали на 9.4%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 6.1%, Россетей (RSTI) – на 5.5%, Южуралникеля (UNKL) – на 4.8%.

Фондовые индексы США повысились на 1.5% — 2.1%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским индексам пока не сложилось единой динамики.

В то время как данные технического анализа позволяют трактовать закрепление выше уровня 1170 пунктов по индексу РТС как сигнал к росту, внешние факторы могут вызвать приостановку движения вверх в начале торгов.

Президент США выступил в Twitter с критикой политики властей КНР, а сенаторы утвердили поправки к законодательству, которые потенциально позволяют отменить листинг китайских компаний на биржах США – новый виток «торговых войн» может негативно повлиять на активность покупателей на рынках акций в целом.

В течение дня некоторое влияние на ход торгов могут оказать данные по деловой активности в странах еврозоны, статистика из США (заявки на пособие по безработице за неделю 15:30 мск, продажи домов на вторичном рынке 17:00 мск), вечером (после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже) ожидаются выступления представителей ФРС США в рамках онлайн-дискуссии.

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка снижения по паре доллар-рубль на фоне некоторой коррекции вверх по индексу доллара (DXY).