По итогам торгов 20 мая индекс МосБиржи вырос на 2,18% — до 2770,79 п., а РТС на 4,1% — до 1225,47 п.

Внешний фон не мешал отечественному рынку отыгрывать внутренние идеи. Впрочем, если говорить о нефти, то она совершила очередную попытку подняться выше $36 за баррель Brent. Попытка была неудачной, но всё может измениться тогда, когда состоится экспирация текущего ближнего контракта. Внутренней идеей остаются ожидания снижения ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании в июне сразу на 50-100 базисных пунктов. Данная идея наиболее ярко отыгрывается рынком ОФЗ, но и рынок акций не отстаёт. Разрыв в доходностях ОФЗ и рынка может существенно возрасти, что потребует переоценки рисков. Лидером дня стали бумаги «Детского мира» (+9,39%). Торговая сеть сообщает об увеличении продаж через интернет-магазин и приложение в 3,8 раза по сравнению с апрелем прошлого года. Доля онлайн-продаж выросла до 42%. Резко повысились продажи одежды, обуви, детского питания и зоотоваров. Отчётность «Детского мира» ещё раз показывает, что развитие интернет-сегмента не только выгодно при обычной ситуации, но может стать значимым преимуществом в кризисные моменты. Совет директоров «Сургутнефтегаз» рекомендовал одобрить дивиденды в размере 0,97 рублей на привилегированную акцию и 0,65 рублей на обыкновенную (+1,89%). В бумагах ГМК «Норникель» (+4,71%) вновь рост на фоне дорожающего палладия и никеля. Также позитивную динамику показал нефтегазовый сектор: «Газпром» (+1,31%), «ЛУКОЙЛ» (+3,38%), «Роснефть» (+1,0%), «НОВАТЭК» (+5,85%). Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение об освобождении газопровода «Северный поток 2» из-под действия ключевых положений газовой директивы ЕЭС. Слабость наблюдалась в бумагах «Русгидро» (-2,13%), «ПИК» (-1,62%), «Ростелеком» (-0,77%) и «Акрон» (-0,47%). Активность была высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 101,166 млрд рублей.

Не менее интересные события происходили на валютном рынке и рынке облигаций. Как мы уже отмечали, главной идеей остаётся возможное снижение ставки ЦБ РФ на 50-100 базисных пункта в рамках июньского заседания. Это приводит к переоценке акций, а также стимулирует инвесторов и спекулянтов покупать ОФЗ. Минфин в среду провёл три аукциона. На первом из них Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года. Размещённый объём составил рекордные 111,964 млрд рублей при спросе 149,333 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,25%. Предыдущий рекорд размещения на первичном аукционе был установлен год назад 15 мая 2019 года. Тогда ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26227 в объёме 94,743 млрд рублей по номиналу. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением в марте 2039 года в объёме 46,8 млрд рублей по номиналу при спросе 57,855 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,83%. На третьем аукционе были размещены в полном объёме 10,824 млрд рублей по номиналу ОФЗ-Ин 52002 с погашением в феврале 2028 года. Спрос на третьем аукционе составил 29,159 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 2,47%. Таким образом, были размещены бумаги на рекордные почти 170 млрд рублей. Предыдущий рекорд состоялся в апреле 2019 года и превысил 137 млрд рублей. Столь резкое повышение спроса на ОФЗ не могло не отразиться на рубле и россиянин не разочаровал. Вероятно, что тенденция сохранится вплоть до заседания ЦБ РФ в июне, хотя столь резкого укрепления уже может не быть.

Торги в США завершились ростом индексов. NASDAQ находится всего в 4,5% от своего исторического максимума. Меж тем, бумаги Facebook (+6,03%) уже обновили своё максимальное значение, как и акции Amazon (+1,98%). В Facebook стартует проект для онлайн-продаж малого бизнеса. Однако спокойным день не назовёшь. В Сенате всё же одобрили законопроект, который предполагает возможность делистинга китайских компаний с американского рынка и запрет на финансирование, если те не отвечают стандартам американской финансовой отчётности. Протокол ФРС не принёс сюрпризов. На апрельском заседании обсуждался вопрос о том, как донести до рынка идею того, что регулятор будет сохранять ставку около нуля до тех пор, пока экономика не встанет на путь уверенного восстановления. По итогам торгов DJIA вырос на 1,52% до 24575,90 п., а S&P 500 поднялся на 1,67% до 2971,61 п.

Динамика азиатских индексов была близка к нейтральной. С одной стороны, в ряде стран смягчают карантинные меры, а с другой, Всемирная организация здравоохранения сообщает о росте новых случаев заболевания COVID-19 в мире до максимальных значений за время пандемии. Япония сообщает о падении экспорта в апреле на 21,9%, а импорта на 7,2%. Предварительный индекс деловой активности в промышленности Японии упал в мае до 38,4 п. с 41,9 п. в апреле. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20595,32 п. (+0,00%), Hang Seng — 24332,69 п. (-0,28%), Shanghai Composite — 2878,95 п. (-0,17%).

Нефть продолжила рост. Brent вновь пытается закрепиться выше $36 за баррель. На неделе до 15 мая добыча в США упала ещё на 100 тыс. бар. до 11,5 млн бар. в сутки. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти снизились на 5,0 млн бар. до 526,5 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,8 млн бар., а дистиллятов на 3,8 млн бар. На рынке сохраняется оптимизм по поводу восстановления спроса при одновременном сокращении предложения со стороны производителей. На рынке драгоценных металлов наблюдалась коррекция после роста в предыдущие дни. Платина и палладий теряли более 2%. Спрос на новые автомобили может немного восстановиться после апрельского провала, но вряд ли вернётся к прежним значениям в обозримом будущем. Золото также находилось под лёгким давлением на фоне оптимизма на финансовых рынках. Резервы SPDR Gold Trust немного сократились до 1112,32 тонны. К 9:00 мск Brent — $36,42 (+1,87%), WTI — $34,2 (+2,12%), Золото — $1742,8 (-0,53%), Медь — $5421,19 (-0,04%), Никель — $12715 (+0,38%).

Индекс доллара повышался на 0,3% до 99,42 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 0,66% по сравнению с 0,68% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,095 (-0,23%), GBP-USD — $1,219 (-0,4%), USD-JPY – 107,67 (+0,13%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские индексы незначительно изменяются. С другой стороны, нефть делает заявку на рост выше $36 за баррель Brent, что может способствовать дальнейшему росту российского рынка и укреплению рубля.