Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.5%, в диапазоне 2755-2785 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 п.

После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК). Стоит также обратить внимание на апрельскую оценку количества перепродаж существующих домов в США (17.00 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+2.18%) и РТС (+4.10%) завершили торги с сильным неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающее повышение долларового индекса РТС было связано с масштабным внутридневным укреплением курса рубля. В целом же локальный рынок акций повысился под влиянием позитивного внешнего фона.

Наиболее значимым внешним сигналом для участников российских торгов стало вчерашнее сильное повышение стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов. Контракты на нефть сорта Brent в очередной раз обновили свой полуторамесячный максимум и сумели закрепиться выше ближайшего значимого психологического и технического уровня $35 за баррель. Это стоит трактовать как позитивный сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста. Также обратим внимание на обнадеживающую отраслевую статистику.

Вчера стало известно, что запасы сырой нефти в США сократились за неделю почти на 5 млн баррелей. Столь существенное падение указанного показателя состоялось впервые за 20 недель. По-видимому, мы наблюдаем первые последствия вынужденного уменьшения объемов добычи «черного золота» в США. Между тем, еще совсем недавно существовала угроза переполнения всех свободных нефтехранилищ в мире. Такая возможность прогнозировалась уже к концу текущего месяца.

Стоит отметить, что индексы МосБиржи и РТС вчера в очередной раз обновили свои двухмесячные максимумы. Кроме того, они с третьего захода преодолели локальные технические сопротивления, которые сдерживали их рост еще с середины апреля. Таким образом, среднесрочная техническая картина в указанных индексах явно улучшилась. Вопрос лишь в том, насколько устойчивым окажется наметившееся на текущей неделе повышение российского рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.7 п., или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка пока сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Несмотря на вчерашнее улучшение настроений на нефтяном рынке, мы не наблюдали явного оживления спроса в акциях нефтегазовых компаний. Среди них существенно сильнее рынка закрылись лишь бумаги Лукойл (LKOH RM, +3.38%), Новатэк (NVTK RM, +5.85%), Татнефть-ао (TATN RM, +3.07%).

Бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.89%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.83%) отстали от индекса МосБиржи на фоне рекомендации совета директоров нефтяной компании о размере годовых дивидендов. Они могут составить 0.65 руб. по обыкновенным акциям, что соответствует 1.6% от цены их вчерашнего закрытия. По привилегированным бумагам они рекомендованы в размере 0.97 руб., или порядка 2.6% от цены вчерашнего закрытия. Не секрет, что размер дивидендов по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» сильно зависит от курса доллара США на конец календарного года по причине переоценки крупных накоплений эмитента в иностранной валюте. Поэтому по итогам текущего года они могут оказаться в несколько раз больше.

Заметным событием во втором эшелоне стал сильный рост стоимости акций Детский Мир (DSKY RM, +9.39%). Интерес к этим бумагам подогрело сообщение эмитента о взрывном увеличении объема онлайн-продаж в апреле. Их доля в общей выручке сети «Детский мир» увеличилась до 42%. Вместе с тем, суммарный апрельский объем продаж ГК «Детский мир» сократился на 20% год к году до уровня 7.5 млрд руб. на фоне режима нерабочих дней в России.

Стоит отметить и вчерашнее резкое повышение стоимости акций Мостотрест (MSTT RM, +7.23%). Стимулом для этого послужило сообщение о том, что акционеры компании, не согласные с ее предстоящей реорганизацией, получат право на выкуп своих бумаг по цене 220.44 руб. Это на 37.5% дороже цены закрытия указанных акций в минувший вторник.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, —0.30%), Yandex clA (YNDX RM, —0.18%), Магнит (MGNТ RM, —0.46%), Русгидро (HYDR RM, —2.13%), ПИК (PIKK RM, —1.62%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.