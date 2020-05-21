Российский рынок акций вчера вырос 4-ю сессию подряд, прибавив за день 2,2%. Мы продолжаем следовать за внешними миром, внутренних идей почти нет. Сегодня эта тенденция сохранится.

С утра американские фьючерсы падают на 0,6%, так что открытие нас ждет в минусе, снижением примерно на полпроцента. Каких-то веских причин для распродаж нет, от этого сдерживает огромная ликвидность финансовых рынков. Но и поводов для начала нового восходящего тренда также не наблюдается. Поэтому слабый подъем рынков так и будет сопровождаться частыми фиксациями прибыли.

Индекс Мосбиржи на днях пробил вверх не очень четкий боковик, и теперь район 2700-2720 выступит поддержкой. Пока не видно поводов для ухода рублевого индикатора рынка под поддержку.

Нефть пытается закрепиться выше сопротивления в районе 36 долларов за баррель, но судя по всему, сил для этого крайне мало. В частности, вчера «быки» как-то уж совсем инертно отреагировали на позитивную статистику по запасам от Минэнерго США. Однако сегодня эти данные поддерживают котировки нефти в ходе торгов в Азии. Не исключено, что с открытием европейских площадок нефть начнет потихоньку дешеветь.

В случае закрепления нефти выше сопротивления, вроде бы ей будет открыта дорога на движение в район 40 долларов за баррель. Однако для этого абсолютно нет фундаментальных поводов. Кратковременный забег котировок к «круглой» отметке возможен, но закрепиться там нефть сможет лишь при возобновлении функционирования мировой экономики практически на полную мощности и при дальнейшем сокращении добычи крупнейшими нефтяными державами.

Рубль продолжил вчера укрепляться, и в паре с долларом подошел к отметке 71. Чуть ниже нее проходит поддержка по паре доллар-рубль, а при ее пробое сильной преградой для роста российской валюты станет «круглая» отметка 70 руб за доллар.

Пока не видим поводов для продолжения удорожания рубля сегодня. Более вероятным видится откат пары доллар-рубль в район 72.