Российский рынок акций мало изменится на смешанном внешнем фоне, рубль подрастет в начале дня. Рост стоимости нефти и интерес к рублевым активам помогут укрепиться отечественной валюте.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением — в пределах 0,5%, в диапазоне 2755-2785 пунктов.

Нефть марки Brent делает заявку на рост выше 36 долларов за баррель, что может способствовать дальнейшему укреплению рубля, считает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

Сегодня американская валюта сохранит тенденцию к снижению благодаря росту интереса инвесторов к российским активам, отчасти благодаря проводимой Банком России денежно-кредитной политике, также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль в четверг пройдут в диапазоне 70,5-71,5 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в среду выросли на 1,5-2% на фоне ожиданий восстановления экономики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,48-0,66%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в минусе: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,65%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,6%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,21%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,41%.

Стоимость нефти растет на 1,76% — до 36,38 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,16% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0959 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос и обновил максимумы по индексам с 6 марта, долларовый индекс РТС почти компенсировал провал, произошедший тогда вслед за нефтяным рынком из-за отсутствия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи с 31 марта. Улучшение настроений на мировых фондовых площадках и рынке нефти обеспечили рост акций РФ четвертый день подряд.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 2,18%, до 2770,79 пункта, индекс РТС — на 4,10%, до 1225,47 пункта. В течение торгов вторника оба индекса обновили максимумы с 6 марта: 2771,27 пункта и 1225,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 1,38 рубля – до 71,09 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 78,01 рубля, следует из данных Московской биржи.