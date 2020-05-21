Российский рынок начнет день в небольшом плюсе.

Вчера российский рынок акций после колебаний в первый час торгов около уровней закрытия пятницы вернулся к устойчивому внутридневному росту. Поддержка пришла со стороны раллирующей нефти и уверенного роста на основных мировых рынках. Рубль также резко укрепился к доллару США, причиной чего стал не только подъем нефтяных цен, но и спрос на российские рублевые бумаги со стороны нерезидентов.

Инфляция в РФ за неделю по 18 мая составила 0%, а с начала года 2,2%, что способствует ожиданиям дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБР.

По итогам торгов индекс РТС подскочил на 4,1%, а индекс Мосбиржи прибавил 2,2%.

Европейские рынки вчера не отреагировали на падение в США во вторник вечером и провели сессию в зеленой зоне. Окончательные данные по инфляции в еврозоне почти совпали с предварительными, поэтому особого интереса инвесторов не вызвали. Рост потребительских цен в апреле замедлился, как и ожидалось, до 0,3% месяц к месяцу с 0,5% в марте под влиянием сокращения спроса и низких цен на энергоносители. Сегодня будут опубликованы предварительные значения индексов Markit PMI в еврозоне, которые представляют интерес для оценки состояния европейской экономики. В апреле индексы показали резкое падение, а в мае ожидается уже их рост, который должен отразить частичное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Euro Stoxx 50 вчера поднялся на 1,3%.

Американский рынок, который во вторник упал в конце торгов из-за негативных новостей о вакцине компании Moderna, вчера вернулся к восходящему движению. Новым поводом для роста послужила хорошая отчетность нескольких компаний и заявления президента Трампа и министра финансов Стивена Мнучина о наблюдающемся восстановлении экономической активности в стране и перспективах роста ВВП в третьем квартале. По итогам дня индекс S&P 500 прибавил 1,7%, а прирост индекса Nasdaq составил 2%. Протоколы последнего заседания ФРС, опубликованные вчера, как и ожидалось, не содержали интересной с точки зрения рынка информации, поскольку ситуация в экономике США с тех пор изменилась, а макростатистика резко ухудшилась. В протоколах отражены опасения, что пандемия представляет серьезную угрозу для экономики и создает высокую неопределенность в среднесрочной перспективе. Восстановление ожидается только во второй половине года. Ряд членов ФРС обращали внимание на риски для финансовой стабильности. Большее значение для рынка имеют публикуемые сегодня предварительные индексы Markit PMI для обрабатывающей и сервисной отраслей США за май. Как и в еврозоне, в Соединенных Штатах индексы должны улучшиться. Кроме того, сегодня выйдут данные о числе обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 9 мая, недельное количество таких обращений исчисляется миллионами уже почти два месяца.

Цены на нефть вчера выросли. Отчет Минэнерго США отразил заметное падение нефтяных запасов на прошлой неделе, но рост запасов бензина, которые сокращались в течение нескольких предыдущих недель, насторожил рынок, поскольку может свидетельствовать о слабом спросе. Поэтому вечером нефть отступила от дневных максимумов. Сегодня она вновь дорожает, сорт Brent торгуется выше 36 долл./барр. – на уровнях начала марта. Азиатские рынки в основном консолидируются на вчерашних уровнях. Вырасти вслед за подъемом европейских и американского рынков им мешает очередная порция негативных новостей об отношениях США и КНР. Вчера Соединенные Штаты в лице президента Трампа в очередной раз обвинили Китай в распространения эпидемии коронавируса, а Сенат одобрил законопроект, позволяющий исключить из листинга на американских биржах китайские компании. И хотя советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что торговое соглашение США и Китая ни в коем случае не находится под угрозой, рынок считает, что отношения двух стран рискуют еще больше обостриться. К тому же фьючерсы на индекс S&P500 и европейские индексы сегодня снижаются.

Российский рынок начнет день в небольшом плюсе.