Новость: По итогам апреля 2020 г. выручка Детского мира снизилась на 20% г/г, до 7,5 млрд руб., тогда как за первые 18 дней мая она выросла на 2% г/г с учетом временно закрытых магазинов. Количество закрытых в связи с карантином магазинов составило 62 из 729 в России и 30 из 38 в Казахстане, тогда как в Белоруссии сеть продолжила работать в обычном режиме. В апреле объем онлайн-продаж вырос в 3,8 раза в годовом сопоставлении, составив 3,3 млрд руб. и 1,9 млн заказов, при этом доля онлайн-канала продаж в России выросла почти в пять раз в годовом сопоставлении – до 42%. Доля доставки собственной курьерской службой составила около 30% от общего объема онлайн-продаж за месяц. В конце 2019 г. в 30 крупнейших городах России была запущена доставка на следующий день Кроме того, компания запустила в 19 городах экспресс-доставку – товары, заказанные онлайн, доставлялись покупателям в течение нескольких часов. С точки зрения отдельных категорий товаров лучшую динамику показали одежда и обувь (+480%), детские продукты питания (+436%) и игрушки (+326%). Компания ожидает полномасштабного запуска маркетплейса детских товаров к 3к20 и планирует укрепить логистику своих онлайн-магазинов за счет открытия регионального склада в южном федеральном округе площадью около 6 000 кв. м.

Наш комментарий: Данные за апрель–май демонстрируют существенное улучшение по сравнению с результатом первых трех недель апреля (-33% г/г), что указывает на вероятность превышения наших прогнозов (-10% г/г в 2020 г. и —30% во 2к20). Мы связываем наблюдаемое улучшение с постепенным восстановлением потребительской активности в стране, но хотели бы дождаться дополнительной информации, позволяющей судить о том, насколько устойчивым является данный тренд (сравнение осложняется наличием праздничных выходных в мае прошлого года; кроме того, покупательский трафик торговых центров по-прежнему ограничен).

Вчера котировки Детского мира подскочили на 9%. Таким образом, относительно минимумов середины марта они уже восстановились на 27% против +31% по индексу МосБиржи. В данный момент акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA-2020п, равным 7,4x. Мы подтверждаем прогнозную цену акций Детского мира через 12 месяцев (100 руб.) и рекомендацию Держать.