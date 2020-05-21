Количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 1,7 млн человек по состоянию на 19 мая, что эквивалентно росту безработицы на 19% или на 0,3 млн человек с конца апреля. Напомним, что в первый месяц карантина эта цифра выросла на 0,7 млн, таким образом, складывается впечатление, что в мае темпы роста официально зарегистрированных безработных начали немного замедляться или же, при наиболее пессимистическом сценарии, сохраняются на том же уровне, что и в апреле. Тем не менее, большой загадкой остается то, насколько динамика официально зарегистрированных безработных будет соответствовать динамике общей безработицы – до карантина на официально зарегистрированных безработных приходилась лишь пятая часть общей безработицы в стране (4,7%); и пока не понятно, какова будет динамика неофициальной безработицы. Мы изначально считали, что общая безработица не превысит уровень 6%, однако, учитывая масштаб роста официально зарегистрированных безработных, складывается впечатление, что уровень безработицы в апреле-мае превысит наш ориентир (6,0%), что негативно для нашего прогноза снижения ВВП на 1% по итогам этого года.