QIWI (QIWI US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представила финансовые результаты за 1К20. EBITDA соответствует консенсус-прогнозу рынка, несмотря на то, что выручка несколько превзошла его. Цифры свидетельствуют о первоначальном влиянии пандемии Covid-19 на основные бизнес-вертикали, в том числе на замедление роста в сегменте платежных сервисов всего до 10% г/г и на отсутствие заметных улучшений в части рентабельности проекта Совесть на фоне ухудшения качества кредитов и роста отчислений в резервы, что откладывает выход проекта на уровень безубыточности до 2021 г. Рокетбанк остается нагрузкой для компании – его убыток составил 0,66 млрд руб. за квартал. Хотя представленный в конце марта прогноз на 2020 г. подтвержден, менеджмент теперь с большей осторожностью смотрит на динамику бизнеса после 2К20. QIWI рекомендовала выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,14 на одну акцию, что на 36% ниже уровня 4К19 и предусматривает дивидендную доходность на уровне 1%. Мы ожидаем, что акции компании по-прежнему будут отставать от своих аналогов в секторе в краткосрочной перспективе.

Рост сегмента платежных сервисов замедлился до 10% г/г. Чистая выручка основного сегмента платежных сервисов составила 5,3 млрд руб., увеличившись на 10% г/г и продолжив замедляться с роста на 16% в 4К19 и на 26-35% в предыдущие семь кварталов. Мы отметили замедление роста объемов платежей по всем трем основным категориям этого сегмента: ecommerce (до 18% г/г против +30%-79% в 2019 г.), финансовых сервисов (вплоть до негативных —2% г/г) и денежных переводов (+24% г/г против +31%-43% в 2019 г.). Компания начала наблюдать снижение объемов платежей букмекерского бизнеса с середины марта, что привело к их снижению на 25-30% г/г в апреле-мае. Еще одна вертикаль, которая оказалась под давлением, – это самозанятые, тогда как некоторые другие вертикали, в том числе онлайн игры выиграли от карантина. Кроме того, мы отметили продолжающееся снижение доходности на 0,1-0,2 п. п. к/к в сегменте денежных переводов и e-commerce. Мы по-прежнему с осторожностью относимся к букмекерскому бизнесу, на долю которого пришлось 21,6% объемов платежей Платежных сервисов в 2019 г., учитывая тяжелые последствия пандемии для этой вертикали из-за переноса или отмены крупнейших спортивных событий.

Убыток Рокетбанка составил 0,66 млрд руб., так как началось свертывание бизнеса в конце квартала. Рокетбанк впервые показал позитивную выручку в размере 23 млн руб., тем не менее, сейчас это не имеет никакого значения, учитывая свертывание проекта. Чистый убыток сегмента в1К20 составил 660 млн руб., в том числе 142 млн руб. на резервы под выплату выходных пособий, связанных с свертыванием этого бизнеса. Компания подтвердила более раннюю оценку потенциального чистого убытка Рокетбанка на уровне до 1,5 млрд руб. в 2020 г., а также конец года как временной ориентир по завершению процесса свертывания этого бизнеса.

Выход проекта “Совесть” на уровень безубыточности откладывается до 2021 г. на фоне пандемии. Проект “Совесть” продолжал показывать хороший прогресс в динамике чистой выручки в 1К20 (она выросла на 20% к/к в сравнении с ростом на 27-30% в 1К-4К19). Тем не менее, чистый убыток остается значительным – 0,52 млрд руб. за 1К20, что лишь немного лучше — 0,59 млрд руб. в 4К19. По проекту “Совесть” был признан рост расходов на кредитные убытки, в том числе рост резервов по ожидаемым кредитным убыткам на 186 млн руб. в связи с коррекцией в моделях резервирования, вызванной ожидаемой операционной конъюнктурой и ухудшением качества кредитов. Согласно комментариям менеджмента в ходе телефонной конференции, сейчас качество кредитного портфеля проекта ухудшилось; основные потоки выручки приходятся на транзакционный бизнес, тогда как офлайн POS временно закрыты из —за карантина. Таким образом, мартовский прогноз по выходу этого сегмента на уровень безубыточности к концу этого года с годовым чистым убытком до 1 млрд руб. сейчас не представляется состоятельным, учитывая последствия пандемии Covid-19; выход на уровень безубыточности вряд ли возможен ранее 2021 г.

Дивиденды в размере $0,14 руб. на акцию по итогам 1К20. Компания выплатит $0,14 на акцию по итогам 1К20 (при дивидендной доходности на уровне 1% при текущей цене акций), что ниже $0,22 на акцию, которые компания заплатила по итогам 4К19 и $0,28 на акцию, выплаченных по итогам каждого из трех кварталов прошлого года. Дата закрытия реестра назначена на 2 июня 2020 г. Компания все еще нацелена на распределение 50% скорректированной чистой прибыли в форме дивидендов на квартальной основе по итогам этого года. По нашим оценкам, дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8%.

Усиление неопределенности, несмотря на подтверждение своего более раннего прогноза на 2020 г. QIWI подтвердила свой более ранний прогноз роста на 2020 г. (от 24 марта): рост совокупной скорректированной чистой выручки на 3 —13% г/г, при этом чистая выручка платежных сервисов, как ожидается, изменится на —3 — +5% г/г. Рост скорректированной чистой прибыли прогнозируется в диапазоне от 10% до 30% г/г. Менеджмент ожидает, что негативное влияние пандемии на бизнес в 2К20 продолжится, тогда как его масштаб зависит от темпов восстановления предприятий малого и среднего бизнеса, самозанятых и других ключевых категорий клиентов.