За 1–18 мая цены выросли на 0,1%. В мае прошлого года инфляция составила 0,3%, таким образом, годовая инфляция по итогам прошлой недели немного снизилась, оставаясь чуть выше 3,0%. Подобная динамика инфляции может свидетельствовать о крайне слабом потребительском спросе, но пока неясно, что явилось его основной причиной: введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения или резкое сокращение доходов населения. Если причина в ограничениях, то можно рассчитывать, что после их снятия мы увидим всплеск потребительской активности, что способно привести к краткосрочному всплеску инфляции. Если же причина в падении доходов населения, которые не восстановятся после снятия ограничений, то тренд на замедление инфляции может оказаться более устойчивым. От динамики роста цен в ближайшие недели будет зависеть и денежно-кредитная политика Центробанка: сохранение инфляции ниже долгосрочного ориентира может подстегнуть ЦБ к более решительному снижению ключевой ставки уже на ближайшем заседании.

План поддержки экономики предполагает временный отказ от бюджетного правила. Министерство экономики должно в ближайшее время представить план по поддержке и восстановлению экономики после эпидемии, в котором предполагается значительный рост расходов бюджета. Это потребует дополнительных трат из ФНБ, а также временного отказа от действия бюджетного правила. Теоретически это означает, что ЦБ может более активно продавать валюту из ФНБ для финансирования бюджетных расходов. Следует отметить, что увеличение интервенций вполне согласуется с прогнозом Центробанка на среднесрочную перспективу, правда, в этом прогнозе основная причина роста интервенций – консервативный прогноз цен на нефть. Рост интервенций может оказать позитивное влияние на курс национальной валюты, но пока остается неизвестным объем и сроки конвертации, возможно, они не будут согласованы с графиком расходов и растянутся на более длительное время. В этом случае эффект для рубля в краткосрочной перспективе окажется менее выраженным.