Инфляционный шок начинает проходить
За неделю, завершившуюся 18 мая, цены в России остались стабильными, как и неделей ранее. В результате за первые 18 дней мая рост цен составил только 0,1%. Более того, среднесуточная инфляция замедлилась почти до нуля с 0,007% неделей ранее. С учетом этого по сравнению с апрелем цены в мае могут повыситься почти на 0,2%, т. е. меньше, чем в мае 2019 года, когда они поднялись на 0,3%.
Замедление роста цен на протяжении трех недель подряд предполагает, что инфляционный шок, отмечавшийся в середине марта, начинает проходить и помесячные темпы инфляции постепенно нормализуются. Мы ожидаем, что по итогам года инфляция будет близка к 3,6%.
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