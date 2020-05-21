Вчерашний день можно с уверенностью отнести к успешным и позитивным. И дело даже не в том, что индексы достаточно хорошо выросли, а в том, что общий настрой был весьма и весьма оптимистичным и совершенно не хайповым, как это было, например, в прошедший понедельник, когда инвесторы сметали с полок фондового магазина все подряд, боясь опоздать на уходящий поезд.

Кстати, о магазинах… Одним из основных драйверов вчерашнего роста стало сообщение о том, что компания Facebook (FB, +6,04%) запустила новое приложение Facebook Shops, позволяющее совершать покупки онлайн в социальных сетях Фейсбука и в Инстаграме. Эта новость настолько возбудила шопоголиков всего мира, что акции компании тут же улетели в ближний космос к своим новым историческим максимумам. Естественно, столь явный позитив положительно отразился и на акциях всех FAANGовцев, пожалуй только за исключением Netflix (NFLX, —0,75%). Последний находился в некоторой печали в преддверии запуска 21 мая стримингового TV-канала HBO MAX от своего прямого конкурента — компании AT&T (T, +2,17%).

На отраслевом уровне безусловными лидерами вчерашнего дня были акции нефтегазового сектора. Но это и не удивительно. Нефть прет и прет вверх, сметая все преграды на своем пути в ожидании повышенного спроса на нее в условиях восстановления мировой экономики. Только в среднем акции энергетического сектора выросли вчера на 3,15%. А максимальный рост в этом секторе наблюдался среди компаний, занимающихся поставкой нефтегазового оборудования, которые все дружно, начиная от Schlumberger (SLB, +6,43%) и заканчивая Halliburton (HAL, +7,17%), выросли на 6-7 процентов.

Еще одна интересная тенденция, которая сейчас проявляется на рынке и которая свидетельствует о том, что инвесторы начинают постепенно возвращаться в привычную систему координат, связанную с принятием инвестиционных решений, так это то, что основной спрос вчера был сосредоточен прежде всего в акциях наиболее пострадавших от коронавируса секторов. А это — промышленные компании, авиаперевозчики, компании финансового сектора. Что собственно служит доказательством того, что инвесторы начинают не только верить, но и деньгами голосовать за успешный скорый выход из текущей непростой экономической ситуации. И будем надеяться, что это именно так.

Ожидания рынка 21 мая

После вчерашнего достаточно уверенного роста сегодня нас ждет техническая пауза. Никто никуда не спешит, и эта пауза должна была бы случиться даже в том случае, если бы для нее не было особых причин. Но при желании причины для остановки и коррекции всегда можно найти.

В принципе, на рынке особо ничего не изменилось и действуют все те же факторы, что и день, и два дня назад. Инвесторы по-прежнему боятся второй волны пандемии в тех странах, которые открывают свои экономики (а это прежде всего Европа и Азия) и ускорения темпов заболевших в тех странах, где эпидемия еще в самом разгаре (Бразилия, США и Россия). Кроме этого инвесторов безусловно смущает неопределенность, связанная с оценкой глубины падения мировой экономики и вероятных сроков выхода из кризиса. Понятно, что и то, и другое оценить пока не представляется возможным. Ну и к этим двум основным факторам сегодня прибавился еще один. И он, к сожалению, будет оказывать негативное влияние на умы инвесторов. Это — американо-китайские торговые отношения. Штаты продолжают давить на Китай и обвинять их в запуске текущей эпидемии коронавируса. А к этому добавились вчера еще и конкретные шаги Сената США по ограничению доступа китайских компаний к американскому фондовому рынку и возможному запрету их выхода на IPO. Естественно, что все это не улучшает настроение инвесторов.

Но и это еще не все. Сегодня в 15-30 мск выйдут одни из самых важных на данный момент макроэкономических данных — это данные о количестве новых заявок на пособие по безработице. Ожидания по-прежнему весьма негативны и прогноз аналитиков дает цифру в 2,4 млн. новых заявок. Однако, вполне возможно, эта цифра окажется еще больше, и тогда это может очень сильно расстроить участников рынка.

Но по итогам первой половины дня на рынке все же преобладает достаточно спокойная обстановка с умеренным негативом. Мировые фондовые рынки хоть и находятся в красной зоне, но минус достаточно небольшой — не более 1 процента. Порядка 0,5% теряют и фьючерсы на основные американские индексы. И поэтому, если слишком уж сильного разочарования от количества новых безработных не будет, то можно ожидать сегодня умеренного чисто технического снижения рынка в пределах все того же 1%.

Из отдельных акций сегодня прежде всего стоит обратить внимание на акции одного из лидеров технологического сектора — компании NVidia (NVDA), которая сразу после торгов опубликует свою квартальную отчетность. Ожидания аналитиков даже не хорошие, а блестящие. Причем в понимании, что «здесь должно быть все хорошо» едины и аналитики, и инвесторы. Акции компании находятся на своем историческом максимуме, и пока не видно никаких признаков коррекции. Так что вопрос здесь стоит достаточно просто — если не NVidia, то кто? Ну, NVidia — не подведи!