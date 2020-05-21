В ходе жестких переговоров между менеджментом Lufthansa и властями ФРГ найден компромисс: корпорация получит помощь из бюджета на 9 млрд евро, но за это проведет допэмиссию, предоставив правительству долю капитала в 20%; еще 5% + одна акция будут выпущены в виде конвертируемых облигаций. Эта схема позволяет увязать долю, передаваемую государству, с финансовым положением компании. Если Lufthansa восстановит продажи и, как следствие, увеличит стоимость компании, то бумаги останутся в виде долга и впоследствии будут погашены. Если ей это не удастся, и капитализация авиаперевозчика сократится еще на 70% от текущих уровней (что выглядит совершенно невероятным), то лишь в этом случае будут последствия в виде национализации, да и то частичные: государство получит блок-пакет и сможет влиять на некоторые ключевые сделки, например, на продажу крупных долей в компании иностранным инвесторам.

Сторонам удалось в полной мере соблюсти интересы и государства, и нынешних акционеров, доли которых будут размыты. 9 млрд евро, выделяемых для спасения Lufthansa, с запасом хватает на поддержание операционной деятельности в ближайшие 3 года. В настоящий момент авиаперевозчик тратит порядка 800 млн евро в месяц. Собственных запасов наличных средств достаточно на полгода полного простоя. А учитывая, что полетное расписание появится уже летом, то имеющейся ликвидности с избытком до конца текущего года.

В долгосрочном плане Lufthansa выглядит устойчиво, несмотря на общий кризисный фон. Ранее компания давала крайне пессимистичные прогнозы о том, что восстановление займет несколько лет. В частности, речь шла о том, что 40% авиапарка не будет использоваться вплоть до конца 2021 года, в 2022 году не взлетит более четверти самолетов, в 2023 порядка 13%. Соответственно новых закупок авиалайнеров не планируется. На наш взгляд, это оценки были намеренно ухудшены, чтобы иметь сильную переговорную позицию с властями. Сейчас же, получив помощь из бюджета, компания будет стремиться восстановить объем перевозок быстрее, чем за 2-3 года.

Акции Lufthansa сегодня на торгах взлетали на 7% и более, но затем стабилизировались приростом около 5,5%. Бумага крупнейшего авиаперевозчика Европы, как и вся мировая транспортная отрасль, остается под сильным давлением. Акции Lufthansa вдвое ниже свои январских и февральских значений. Этот дает основания инвесторам рассчитывать на кратную доходность на горизонте ближайших лет. Учитывая то, какие это риски в себе несет, мы советуем иметь в портфеле не более 2-3% акций Lufthansa. И обращаем внимание на то, что власти Германии намерены поступить схожим образом: купив эти бумаги с существенным дисконтом (всего по 2,56 евро за штуку), они явно рассчитывают в будущем продать их не ниже текущей стоимости (8,4 евро). Это сопоставимо с доходностью в размере более 200%.