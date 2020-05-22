Индекс МосБиржи вчера не смог преодолеть зону сопротивления 2800-2869 пунктов. Максимальное значение дня 2794,6. Причина в динамике нефтяных котировок. Цены на нефть «забуксовали» в зоне сопротивления $35-36 (Brent), поэтому котировки нефтяных акций стали снижаться.

Ситуация с нефтью следящая… От локального минимума 15,08 котировки выросли более чем в два раза и рынок перегрет. Но с другой стороны, на графике есть техническая поддержка $29, и перспективы обвала котировок в мае-июне не просматриваются — избыток предложения ослабевает. На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 5 миллионов баррелей. Дисциплина выполнения нового соглашения ОПЕК + хорошая. При договоренности сократить добычу с 1 мая на 9,7 млн. баррелей в день, в настоящее время страны ОПЕК + уже сократили добычу на 6 млн. баррелей в день. Начинает оживать авиаотрасль – спрос на керосин растет. Ряд авиакомпаний из Канады и США заявили о том, что продажи авиабилетов превысили их отмены (об этом заявил и крупнейший лоукостер США Southwest Airlines).

Индекс РТС вчера снизился на 1,57%. С 19 марта с.г. этот индекс находится на повышательном тренде, и на дневных графиках рынок «бычий». Техническая поддержка находится на уровне 1130 пунктов и менее сильная поддержка (горизонтальная) находится на уровне 1170 пунктов. Пока индекс РТС пребывает выше отметки 1130 пунктов, нет смысла развертывать масштабную игру на понижение. Прогноз главы «Газпром нефти» Александра Дюкова о росте цен на нефть к лету до $30 долларов оказался верным, поэтому «алармистские» настроения пока неуместны. Один мой товарищ открыл «короткие позиции» по акциям «Газпром нефти» в расчете на масштабное падение, так как считает их чрезвычайно переоцененными с фундаментальной точки зрения. Думаю, что в ближайшие недели эта «короткая позиция» ему сильно «душу помотает» в боковом диапазоне 300-340, ну а масштабную прибыль он свою получит осенью.

В четверг индекс Dow снизился на 0,41%. Президент Дональд Трамп вчера заявил, что не намерен останавливать экономику США, чтобы остановить распространение потенциальной второй волны COVID-19. «Мы собираемся потушить пожары, но не собираемся закрывать страну», — сказал он, выступая на заводе Ford Motor в Мичигане. Опасения по поводу негативного развития отношений США и Китая и грядущие длинные выходные (День памяти 25 мая) привели к тому, что инвесторы были сдержаны в покупках.

Пандемия Covid-19 нанесла удар по экономике США, но торговая война с Китаем нанесет еще один больший удар. К примеру, новые санкции в отношении Huawei могут привести к увольнению от 40 до 100 тысяч американцев. В среду Сенат США принял закон, который может запретить китайским компаниям размещаться на биржах США. Кроме того, законодатели США одобрили законопроект, направленный на осуждение действий Китая по введению новых законов о национальной безопасности в Гонконге. Фьючерсы на открытие американского рынка сейчас находятся на отрицательной территории, китайский фондовый индекс снижается на 2%.