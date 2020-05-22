В фокусе - пресс-конференция Банка России
Вчера рост сменился коррекцией. Выросли по итогам дня бумаги ГК Эталон (+3,61%). Лидерами снижения стали бумаги Татнефти (-0,68%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 70,60-71,30.
Рост рынка остановился. Индекс Мосбиржи достиг максимума с 6 марта (откуда провалился в глубокую «яму»), и в этот же день котировки большинства бумаг пошли вниз. Топ-20 бумаг впервые за два месяца закрылись на отрицательной территории. Разворот сопровождался большими объемами торгов.
При этом, на ведущих внешних площадках, за исключением Германии, где рынок также заметно просел, динамика была смешанная. Новостной фон не способствовал коррекции. Это может свидетельствовать о том, что игроки, все же, предпочитают зафиксировать прибыль в длинных позициях несмотря ни на что.
Мы полагаем, что коррекция будет преобладать и в течение следующей недели, цель снижения – 2500 п. по индексу Мосбиржи. Бумаги нефтегазового сектора также могут оказаться в аутсайдерах, несмотря на рост цены на нефть. Рубль при этом сохранит местную устойчивость, поскольку она подпитывается спросом на облигации перед заседанием Банка России, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет снижена.
Ожидаем снижение в пределах 1%. Начатое вчера снижение может продолжиться умеренными темпами. На локальном рынке в фокусе брифинг главы Банка России по ситуации в экономике. Ориентиры: диапазон 70,00- 72,00 в паре USD/RUB, 2650-2700 по индексу Мосбиржи.
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