Американские биржевые площадки в четверг закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,78%, закрывшись на отметке 2948,51 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,41%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,97%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,67%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на три базисных пункта, до −0,50%.

Поводом для негативных настроений стали признаки того, что Дональд Трамп сделает жесткую позицию в отношении Пекина ключевым элементом своей предвыборной кампании. Помимо обвинений Китая в распространении эпидемии COVID-19, из Вашингтона все громче звучат угрозы применить санкции к Пекину, если тот введет законы о национальной безопасности для Гонконга. Кроме того, Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект, который может запретить некоторым китайским компаниям размещать свои акции на биржах США. Отмечу, что торговое противостояние Вашингтона и Пекина в 2019 году негативно сказалось на динамике мировых фондовых рынков. Если давление на Китай будет расти, это может поставить под угрозу торговое соглашение между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

В четверг цена фьючерса Brent вплотную подошла к зоне сопротивления $37—38, от которой значительно выросли риски коррекционного движения к уровням $34—32. Учитывая данную вероятность и стремительный рост акций российских нефтяных компаний, который происходил с начала текущей недели, часть участников торгов приступила к фиксации ранее полученной прибыли. Продажи проходили на высоких объемах, что повышает вероятность продолжения нисходящего движения. Стремительный рост индекса Мосбиржи был остановлен вблизи ключевого уровня сопротивления — 2800 пунктов. И если рублевый индикатор закроет неделю ниже рубежа 2700, можно будет говорить о локальном завершении восходящего движения и начале более глубокой коррекции с целями 2600—2560 пунктов. В ходе прошедших торгов пара доллар/рубль достигла зоны поддержки 70—70,60. Скорее всего, эти уровни на время остановят укрепление рубля.