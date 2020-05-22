Вчера Индекс Мосбиржи потерял чуть менее 2%. Значительную роль в этом сыграло ухудшение внешнего фона на страхах, что отношения США и Китая продолжат ухудшаться, и рано или поздно выльются в конкретные решения, вновь ограничащие взаимную торговлю.

Впрочем, российский рынок акций начал снижаться еще до разворота вниз западных площадок и нефти. Причем в лидерах падения было много бумаг нефтегазового сектора при том, что нефть провела вчерашний день на довольно высоких по нынешним меркам ценах. Возможно, участники торгов все-таки начинают понимать, что балансовые показатели нефтяных компаний в этом году будут очень печальные. Да и в целом трудно выделить какие-то отрасли, которые не пострадали бы от резкого падения цен и реальных доходов населения.

Сегодня с утра американские фьючерсы в минусе примерно на 0,8%. Резко упала нефть, уйдя ниже отметки 35 долларов за баррель. Никуда не делись и внутренние негативные факторы. Так что ждем открытия торгов с отрицательным гэпом в районе процента, и продолжения снижения рынка акций в течение остального дня.

Не исключено, что под занавес торгов закрытие спекулятивных шортов приведет к небольшому отскоку Индекса Мосбиржи.

Нефть снижается больше из-за общего негатива. Действительно, снижение товарооборота США и Китая неизбежно приведет к сокращению спроса на энергоресурсы.

Уход котировок под отметку 35 долларов создает угрозы дальнейшего снижения и возврата в коридор 28-32 доллара за баррель.

Пара доллар-рубль не стала вчера пробивать поддержку в районе 70,8. Сегодня на ухудшившимся внешнем фоне, особенно падении нефти, рубль должен ослабнуть. Причем во второй половине дня сильно возрастет желание части инвесторов захеджировать рублевые позиции по акциям или ОФЗ покупкой валюты. Учитывая, что фундаментально российская валюта выглядит очень слабо и оснований для ее роста нет никаких, ждем закрытия торгов по паре доллар-рубль значительно выше отметки 72.