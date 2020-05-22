Рубль окажется под давлением внешнего фона
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился негативный внешний фон.
Так, продажам в национальной валюте будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 34,5 доллара за баррель. Плюс к этому, наблюдается снижение спроса на риск, которое выражается в ослаблении валют развивающихся стран. В результате, в начале дня национальная валюта окажется под давлением, а пара доллар/рубль уже в первый час торгов поднимется в район 71,5 рубля.
Учитывая ухудшение аппетита к рисковым активам на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, в ходе сессии преобладание продаж в рубле сохранится, несмотря на спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Это позволит американской валюте предпринять попытку выхода в верхнюю треть диапазона 70-73 рубля и, в случае существенного ухудшения настроений на рынках, тестирования сопротивления на уровне 73 рубля.
Напомним, что днем ранее рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,2%, отступив ниже 71 рубля, евро потерял 0,4%, закончив сессию в районе 77,7 рубля.
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