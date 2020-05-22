По итогам торгов 21 мая индекс МосБиржи упал на 1,88% — до 2718,67 п., а РТС на 1,57% — до 1206,28 п.

Отечественный рынок в первой половине недели отыгрывал вероятный рост разрыва доходности с ОФЗ при сценарии снижения ставки ЦБ РФ на 50-100 базисных пункта. Однако этот рост несколько опережает время, так как ещё остаётся неясной сама доходность рынка в текущем году. Совет директоров «Газпрома» всё же рекомендовал дивиденды за 2019 год в объёме 15,24 рубля на акцию. Это позволило бумагам компании немного отыграть дневные потери и закрыть день в минусе на 1,02%. «Акрон» (-0,13%) отчитался об убытке в I квартале в размере $153 млн при снижении выручки на 5%. Группа «Черкизово» (-0,12%) сократила прибыль в I квартале до 3 млрд рублей по сравнению с 3,2 млрд рублей годом ранее. Однако наблюдается существенный рост выручки, а слабый показатель прибыли связан с активным инвестированием в расширение бизнеса. В лидерах дня были бумаги «М.Видео» (+3,4%), привилегированные «Ленэнерго» (+2,04%), X5 Retail Group (+1,17%) и «Россети» (+0,66%). Среди аутсайдеров преобладали бумаги, которые показали существенный рост в первой половине недели. Естественно, что среди них доминировали представители нефтегазового сектора. «Татнефть» потеряла 4,68%, «Сургутнефтегаз» упал на 4,4%, «НОВАТЭК» снизился на 4,12%, «Роснефть» упала на 3,48%, а «ЛУКОЙЛ» на 3,01%). Активность была высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции составил 99,06 млрд рублей.

Рубль продолжил укреплять свои позиции, в моменте достигая 70,60 за доллар и 77,50 за евро. Укрепление также произошло довольно стремительно и нельзя исключать фиксации прибыли. В течение дня настрой оптимистов поддержали заявления первого зампреда ЦБ РФ С. Швецова о существовании пространства для снижения ставки. Впрочем, рынок не только рассчитывает на это, но и, по факту, не испытывает сомнений. Сами представители регулятора постоянно подчёркивают такую возможность, что случается не так и часто. К вечеру большинство достижений рубля сошли на нет из-за фиксации прибыли в нефти, которая дорожала шестой день подряд. По сути, цель на укрепления, которую мы прогнозировали, достигнута. Курс приблизился к нижней границе 70,0-75,0 и для дальнейшего усиления потребуется более дорогая нефть и восстановление мировой экономики.

Американские торги завершились снижением индексов. С одной стороны, можно говорить о том, что рынок зашёл слишком далеко в своём восстановлении, а, с другой, о влиянии внутренних предвыборных процессов. Также экономическая статистика, хоть и становится не столь страшной, как в апреле, но продолжает оставаться удручающей. Число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на прошлой неделе до 2,44 млн, но это всё ещё цифры о разрушении рынка труда. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся до —43,1 п. в мае с апрельских —56,6 п., но это также всё ещё показатель дальнейшего спада в экономике. Предварительный сводный индикатор деловой активности в США подрос до 36,4 п. в мае с 27,0 п. в апреле, но также говорит о продолжающемся ухудшении. На фоне экономической слабости президент Д. Трамп не забывает о своём твиттере и публикует обвинения в адрес Китая. По его мнению, Пекин организовал компанию дезинформации о COVID-19 и компанию пропаганды, которая работает в пользу демократического кандидата Дж. Байдена. Администрация США одобряет поставки новых вооружений Тайваню. В сенате готовят межпартийный законопроект, который может привести к санкциям против официальных лиц за применение новых законов по национальной безопасности в Гонконге. Ещё днём ранее в Сенате был одобрен законопроект, который предполагает делистинг китайских компаний с американских бирж и запрет на их финансирование, если они не применяют американские стандарты бухгалтерской отчётности и аудита. Представители ФРС пока не готовы подбадривать рынок сверх меры. Президент ФРС Дж. Уильямс полагает, что впереди ещё пара очень тяжёлых месяцев. Он также обеспокоен рисками дефляции, а не инфляции. Председатель ФРС Дж. Пауэлл назвал текущий спад беспрецедентным в современной экономической истории. И, наконец, вице-председатель ФРС Р. Клорида вновь подчеркнул необходимость дополнительных мер поддержки экономики. Стоит отметить некоторые корпоративные новости. Акции AstraZeneca PLC выросли на 2,78% на новостях об инвестициях правительства США в объёме $1,2 млрд для дальнейшего развития вакцины против COVID-19 и возможном масштабном заказе в будущем. По итогам дня DJIA снизился на 0,41% до 24474,12 п., а S&P 500 упал на 0,78% до 2948,51 п.

Главным поставщиком новостей утром в пятницу вновь стал Китай. Во-первых, власти страны отказались от целевого значения роста ВВП по причине неопределённости из-за COVID-19. Во-вторых, планируется принять новые законодательные акты по обеспечению национальной безопасности в Гонконге, что рассматривают в качестве усиления режима по сдерживанию антиправительственных выступлений. Детали новых инициатив были озвучены в рамках начавшейся сессии съезда народных депутатов. Предполагается запрет каких-либо ассоциаций сепаратистского толка, ограничение иностранного влияния и любых иных действий, направленных на подрыв власти. В итоге, индекс Hang Seng показал самое сильное снижение в азиатском регионе. В Японии инфляция замедлилась до 0,1% в апреле с мартовских 0,4%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20383,44 п. (-0,82%), Hang Seng — 22994,62 п. (-5,29%), Shanghai Composite — 2815,01 п. (-1,85%).

Нефть в рамках азиатской сессии подверглась распродажами. Можно говорить, как о технической перекупленности контрактов, которые дорожали шесть сессий подряд, так и о рисках экономического характера нового торгово-политического витка противостояния Вашингтона и Пекина. Впрочем, отказ КНР от конкретных целей роста в текущем году создаёт неопределённость по вопросу стимулирования деловой активности и потребления в стране, которая является крупнейшим импортёром нефти. Многие рассчитывали на то, что власти КНР озвучат очередные масштабные планы по инфраструктурному строительству для обеспечения прежних темпов роста. Впрочем, правительство КНР всё же объявило о программе заимствования на 1 трлн юаней для помощи регионам, пострадавшим от пандемии коронавируса. К 9:00 мск Brent — $34,45 (-4,46%), WTI — $31,97 (-5,75%), Золото — $1732,7 (+0,63%), Медь — $5281,19 (-1,50%), Никель — $12205 (-4,48%), Палладий — $2058,1 (-0,20%).

Индекс доллара повышался на 0,22% до 99,59 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,64% по сравнению с 0,67% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,093 (-0,17%), GBP-USD — $1,222 (-0,06%), USD-JPY – 107,47 (-0,17%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. США продолжают политику конфронтации отношений с Китаем, затрагивая не только экономические, но и политические темы. Однако подобный подход в условиях коронавирусного шока может повысить неопределённость восстановления экономики, как в Китае, так и в самих США. Вполне очевидно, что демократия в Гонконге волнует Вашингтон в меньшей степени, чем общее усиление позиций КНР в качестве ведущей экономической державы. Фактор Китая также используется в предвыборной борьбе за кресло президента США на следующие четыре года. И, наконец, подобное обострение в условиях перекупленности рынков может стать весомым аргументом для почти традиционной коррекции в мае-июне.

Российский рынок может продолжить снижение на негативном внешнем фоне. Индекс МосБиржи протестирует на прочность поддержку в районе 2700 пунктов. Дополнительным негативом для рынка акций и рубля является волна фиксации прибыли в нефтяных контрактах.



