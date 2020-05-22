Вчера предварительные индексы PMI в США показали признаки замедления спада в экономике в мае, сигнализируя о некотором восстановлении деловой активности. Индекс PMI в сфере услуг поднялся с 26,7 пунктов до 36,9 пунктов (консенсус 32,5 пункта), что, впрочем, еще соответствует уровням рецессии. Данные по новым обращениям за пособиями по безработице в США оказались вблизи консенсуса, превысив 2,4 млн. Снижение нефтяных котировок и неблагоприятный внешний фон не позволили американским индексам завершить торговую сессию ростом: индекс Dow Jones снизился на 0,4%, S&P 500 на 0,8%, Nasdaq на 1,0%.

Внимание участников глобальных рынков в конце текущей недели смещается в сторону геополитических рисков, которые связаны с ухудшением отношений между США и Китаем не только из-за причин коронавируса, но также в связи с обострением ситуации в Гонконге и намерения Д. Трампа сделать противостояние с КНР центральной темой своей предвыборной кампании.

В связи с этим ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается негативной. Азиатские площадки снижаются. Более 5% теряет индекс в Гонконге на информации по разработке Китаем проекта нацбезопасности в отношении региона. Более процента теряют индексы в Китае и Японии. В КНР вчера началась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, на которой впервые с 1994 года не были объявлены ориентиры по ВВП страны. В 2019г ВВП Китая подрос на 6,1%, в первом квартале 2020г упал на 6,8%. Из-за неопределенности в связи с торговым противостоянием и последствиями пандемии темпы роста китайской экономики в текущем году могут снизиться до 2-3%. Вместе с тем меры госстимулирования будут продолжены, а дефицит бюджета составит около 3,6% ВВП (2,8% в 2019г).

Фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются ниже нуля в моменте теряя около 0,7-1,2%. От локальных максимумов откатываются и котировки нефти Brent.

По нашему мнению, внешний фон сегодня окажет негативное влияние на динамику российского фондового рынка. Не исключаем возвращение индекса МосБиржи в район середины диапазона 2650-2700 пунктов. Из корпоративных событий отметим дивидендную отсечку в акциях Норникеля и финансовые результаты Интер РАО за первый квартал.