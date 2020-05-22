Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня пятницы на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, что негативно влияет как на настроения игроков на фондовых рынках, так и на рынок нефти.

Снижение спроса на риск будет давить на рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным понижением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,7-1,5%, в диапазоне 2680-2700 пунктов.

В пятницу ожидается некоторое ослабление национальной валюты по отношению к доллару США на фоне снижения цен на энергосырьё, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Июльский фьючерсный контракт на Brent опустился ниже 35 долларов за баррель на фоне обострения отношений между Китаем и США.

Аналитик ожидает ослабления курса рубля до уровня 71,6 рубля за доллар на открытии торгов, на фоне снижения интереса к рисковым активам.

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился негативный внешний фон, также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Продажам в национальной валюте будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей…. Плюс к этому, наблюдается снижение спроса на риск, которое выражается в ослаблении валют развивающихся стран. В результате, в начале дня национальная валюта окажется под давлением, а пара доллар-рубль уже в первый час торгов поднимется в район 71,5 рубля", — полагает он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торговой сессии снизились, что было связано с негативной статистикой рынков труда и недвижимости, свидетельствуют данные торговых площадок.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,56-0,63%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index падает на 5,37%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,33%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,96%.

Стоимость нефти падает на 3,77% — до 34,7 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,21% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0923 доллара за евро.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился по итогам четверга в рамках коррекции, хотя и успел обновить с утра максимумы с начала марта. Усиление коррекционных настроений на мировых фондовых площадках поддержали фиксацию прибыли на рынке РФ после предыдущих четырех дней роста.

В итоге на закрытие торгов индекс Мосбиржи упал на 1,88%, до 2718,67 пункта, индекс РТС — на 1,57%, до 1206,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 12 копеек – до 70,97 рубля, евро — на 31 копейку, до 77,7 рубля, следует из данных Московской биржи.