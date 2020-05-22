Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получило контроль над Самокатом — онлайн-сервисом экспресс-доставки продуктов и товаров для дома. После покупки акций у финансовых инвесторов Самоката и получения одобрения Федеральной антимонопольной службы, СП аккумулировало контрольный пакет акций в размере 75.6%. Основатели Самоката сохраняют миноритарные пакеты и продолжают возглавлять бизнес. Служба экспресс-доставки Самокат, которая доставляет более 40 тыс. заказов в день, имеет хорошо налаженную сеть dark stores, охватывающую 168 складов в Москве и Санкт-Петербурге. На данный момент Самокат уже работает с СП через Delivery Club, предлагая доставку продуктов и товаров для дома.

Наше мнение. Сделка вписывается в стратегические планы Mail.ru Group по созданию одной из самых мощных интернет-экосистем в России. Самокат станет важной составляющей сервиса Delivery Club, полностью закрывая потребности клиентов в сегменте доставки продуктов.