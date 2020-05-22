В четверг рост цен рублевых облигаций продолжился. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась ещё на 2 б.п. – до 5,43% годовых. Снижение ставок центробанками развивающихся стран до исторических минимумов поддерживает ожидания смягчения ДКП Банком России. Вчера ЦБ ЮАР снизил ставку на 50 б.п. – до 3,75%. Ранее в этом месяце снизил ставку ЦБ Мексики на 50 б.п. – до 5,55. Бразилии – на 75 б.п. – до 3,0%, Тайланда – на 25 б.п. – до 0,5%. Банк Индии провел внеплановое заседание в мае и снизил ставку РЕПО на 40 б.п. – до 3,35%.

Ожидаем, что в ближайший месяц (до заседания 19 июня) ЦБ РФ продолжит давать сигналы о смягчении ДКП и доходность 10-летних ОФЗ снизится до 5,25% годовых.

Доходность Russia`29 вчера снизилась на 13 б.п. – до 2,38% годовых. Инвесторы активизировали покупку евробондов развивающихся стран на ожиданиях восстановления мировой экономики после ослабления карантина. Данную уверенность подкрепила публикация предварительных индексов PMI за май, которые продемонстрировали улучшение деловой активности в развитых странах после резкого провала в апреле (Еврозона, Великобритания, Япония, Австралия). Несмотря на рост, индексы PMI по-прежнему сигнализируют о рецессии в экономике, что поддерживает ожидания сохранения нулевых и отрицательных ставок мировыми центробанками. Так, инвесторы ожидают перехода базовой ставки ЦБ Англии в отрицательную зону в ноябре-декабре этого года, а на этой неделе страна впервые разместила 3-летние гособлигации с отрицательной доходностью.

На фоне притока дешевой ликвидности на глобальный рынок ждем снижения доходности Russia`29 до 2,25% годовых в перспективе ближайшего месяца.