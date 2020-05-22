На рынке завершается сезон отчётностей, традиционно закрывают его корпорации из сферы торговли. Большинство ритейлеров уже опубликовали свои квартальные показатели. Общий тренд – огромный раскол внутри отрасли между теми, кто смог приспособиться, и теми, кто оказался беззащитным перед новыми реалиями и «экономикой из дома».

Крупные торговые сети (особенно Walmart и Target) ещё раньше готовились к конкуренции с Amazon и потому развивали канал онлайн-продаж. Они оказались более приспособлены к условиям локдауна. А вот маленьким игрокам пришлось гораздо сложнее. И без того проблемные торговые сети типа J.C. Penney и Macy’s буквально борются за своё существование. JCP подала заявление на банкротство, а Macy’s предупредила о падении выручки почти вдвое и о колоссальных операционных убытках.

Беды торговых предприятий – это и беды сектора торговой недвижимости. Уход с рынка арендаторов усугубит проблемы собственников площадей и повлечёт падение биржевых фондов недвижимости REITs (см. график). Вторая волна коронавируса, которой боятся все, включая даже главу ФРС, может привести к повторному «закрытию экономики», которое обанкротит ещё больше небольших игроков розничной торговли. При этом президент Трамп вчера заявил, что не станет повторно объявлять «локдаун» американской экономики.

После коронакризиса уцелевшие ритейлеры будут делить между собой долю рынка, «унаследованную» от более слабых игроков. Так, появились мнения, что онлайн-гигант Amazon, в последнее время расширяющий свой бизнес по продаже одежды, теоретически может быть заинтересован в J.C. Penney, но никаких подтверждений этому пока нет.

По итогам отчётностей инвестиционные банки продолжают оптимистично оценивать крупный ритейл и повышают рейтинги и целевые стоимости акций. Особой милостью аналитиков пользуются Walmart и Home Depot. Есть и такой интересный момент: Bank of America, в частности, положительно смотрит на акции компаний, которые продают товары для дома, с расчётом на то, что после длительного пребывания взаперти люди будут улучшать свои жилища и делать давно назревший ремонт.

С начала года акции крупных ритейлеров в основном прибавляют в пределах 10%, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 теряет 8,4%.