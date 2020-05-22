Как сообщает Росстат, промпроизводство снизилось на 6,6% г/г в апреле, тогда как мы ожидали снижение на 10% г/г. Эта цифра включает снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 10%г/г, в секторе добычи полезных ископаемых — на весьма умеренные 3,2% г/г. В итоге промпроизводство за 4М20 снизилось на умеренные 0,6% г/г, однако динамика по сегментам неоднородна: производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 0,8% г/г, тогда как в обрабатывающей промышленности сохранилось в позитивной зоне, увеличившись на 0,1% г/г. В целом мы считаем цифры за апрель позитивными, учитывая что Россия весь месяц находилась на карантине. Как мы уже говорили в наших предыдущих публикациях, причины, по которым снижение оказалось не столь сильным, как и основания для нашего более оптимистичного прогноза по сравнению с консенсусом, связаны с тем, что карантинные меры вводились в различных регионах с разной степенью жесткости. В то же время, хотя данные по промпроизводству поддерживают наш более позитивный взгляд на динамику ВВП, глубина его снижения очень сильно будет зависеть от динамики потребления. Росстат 26 мая представит цифры по обороту розничной торговли, и мы ожидаем, что он снизится на 15% г/г в апреле.