Промпроизводство снизилось на 6,6% г/г в апреле, лучше ожиданий
Как сообщает Росстат, промпроизводство снизилось на 6,6% г/г в апреле, тогда как мы ожидали снижение на 10% г/г. Эта цифра включает снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 10%г/г, в секторе добычи полезных ископаемых — на весьма умеренные 3,2% г/г. В итоге промпроизводство за 4М20 снизилось на умеренные 0,6% г/г, однако динамика по сегментам неоднородна: производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 0,8% г/г, тогда как в обрабатывающей промышленности сохранилось в позитивной зоне, увеличившись на 0,1% г/г. В целом мы считаем цифры за апрель позитивными, учитывая что Россия весь месяц находилась на карантине. Как мы уже говорили в наших предыдущих публикациях, причины, по которым снижение оказалось не столь сильным, как и основания для нашего более оптимистичного прогноза по сравнению с консенсусом, связаны с тем, что карантинные меры вводились в различных регионах с разной степенью жесткости. В то же время, хотя данные по промпроизводству поддерживают наш более позитивный взгляд на динамику ВВП, глубина его снижения очень сильно будет зависеть от динамики потребления. Росстат 26 мая представит цифры по обороту розничной торговли, и мы ожидаем, что он снизится на 15% г/г в апреле.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200522/831495842.html