Дивидендная доходность акций "Газпрома" составит 8%
Совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить в виде дивиденда за 2019 год 15,2 руб. на акцию. Об этом объявлено в пресс-релизе компании. Дата закрытия реестра — 16 июля.
Наше мнение. Данное решение полностью ожидаемое, т. к. менеджмент уже утвердил такой размер дивиденда (исходя из коэффициента дивидендных выплат на уровне 30% представленной чистой прибыли за 2019 год). При текущих котировках это предполагает дивидендную доходность в размере 8%. Приверженность компании утвержденной дивидендной политике должна быть позитивно воспринята рынком и, вероятно, окажет поддержку котировкам.
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