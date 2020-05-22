Инвесторы постепенно возвращаются с небес на землю. Ажиотаж и хайп от ощущения и надежды, что коронавирусная эпидемия постепенно сходит на нет и дальше все будет просто замечательно, сменился пониманием, что все очень даже непросто и с завтрашнего дня жизнь точно не вернется на полгода назад, когда ни о каком коронавирусе никто ничего не слышал. Жестокие реалии кризиса начинают постепенно входить в мозги участников рынка. И вчера мы это увидели в полной своей красе. Нет, никаких трагических событий не случилось, но почти 2,5 миллиона новых безработных и 18-ти процентное падение продаж на вторичном рынке недвижимости в апреле месяце просто так мимо ушей и глаз инвесторов пройти не могло. А тут еще и нефть «подсобила» и стала на глазах слабеть, теряя ранее завоеванные позиции. И фондовый рынок, естественно, прогнулся под тяжестью внешних обстоятельств. Пока — даже не упал, а именно просто прогнулся.

С самого старта торгов рынок сделал реверанс в сторону медведей — ушел вниз примерно на 1%, и затем все оставшееся время велась тихая и достаточно мирная позиционная борьба на достигнутых уровнях. Быкам удалось к концу торгов отыграть несколько десятых процента, но на большее сил у них все же не хватило. С позиционной точки зрения по-прежнему ничего не изменилось — все индексы находятся у верхней границы широкого боковика, сформировавшегося чуть ли не полтора месяца назад. Однако, как мы видим, выйти из этого боковика при всем желании пока не удается.

На отраслевом уровне в последние дни вырисовывается достаточно четкая картина — инвесторы все же начинают верить в то, что процесс выхода из коронавирусной эпидемии уже начался и они все свои взгляды устремили на сегменты, наиболее пострадавшие от пандемии. А это прежде всего авиаперевозчики, автомобилестроители, рестораны, сетевые непродовольственные магазины и т. п. Именно в этих сегментах вчера был сосредоточен весь спрос, и это безусловно немного сгладило падение рынка в целом.

На уровне отдельных акций по итогам вчерашних торгов стоит, наверное, обратить внимание на популярнейшую в США сеть универмагов Macy’s (M, +5,92%). Акции этой компании уже достаточно давно находятся под жесточайшим прессом продавцов, а про саму компании постоянно ходили и ходят упорные слухи, что она находится чуть ли не в предбанкротном состоянии. Руководство компании даже перенесло публикацию своего квартального отчета с 13 мая на 1 июля. Однако вчера были опубликованы предварительные данные по итогам деятельности этой компании в 1-м квартале, которые оказались не таким уж и плохими. это тут же заметили на рынке и покупки не заставили себя ждать. Поскольку акции Macy’s стоят сейчас очень дешево, то в случае улучшения ситуации мы в скором времени сможем увидеть взрывной рост их котировок с потенциалом вплоть до 200%.

Ожидания рынка 22 мая

Ситуация на рынке явно ухудшается. Причем на котировках это пока еще не сильно отражается, но пессимизм явно нарастает и лезет из всех щелей. Это касается постепенного осознания инвесторами всей глубины экономического кризиса, вызванного пандемией, чему свидетельством являются ужасающие макроэкономические данные фактически по всем параметрам. Но и это, к сожалению, еще не все. Прямо на глазах нарастает напряженность в отношениях между США и Китаем. Началось с того, что США обвинили Китай в сокрытии фактов распространения коронавируса на начальном этапе, что привело к мировой пандемии. Затем последовал законопроект Сената об ограничении доступа на американские биржи акций китайских эмитентов. И вот сегодня Китай нанес ответный удар. Как всегда, этот удар нанесен вроде бы не в сторону американцев и непосредственно не касается США. Однако законопроект китайских властей об ограничении дальнейших свобод в Гонконге безусловно и вполне предсказуемо вызвал волну возмущения в Штатах. И если соответствующий закон будет принят, то за ним последует буря возмущения и очень жесткие ответные меры. К чему это в конечно итоге приведет пока не ясно. Однако, вспоминая прошлый года, когда рынки непрерывно «колбасило» от поступающих новостей то из США, то из Китая, можно предположить, что новая волна взаимных «тёрок» ничем хорошим не закончится и спокойствия инвесторам не прибавит. А теперь добавьте сюда еще и очень плохие данные по розничным продажам из Великобритании, появившиеся сегодня с утра, и картина станет совсем уж неприглядной.

Поэтому участники рынка сегодня прямо с утра напряглись и насторожились. Это проявилось и в котировках индексов. Весь мир повсеместно в небольшом минусе — как бы чего плохого не вышло!

День у нас сегодня относительно спокойный — макроэкономические данные не выходят и из важных персон никто не выступает. Однако на рынок будут давить предстоящие длинные выходные (понедельник — Memorial Day) и можно предположить, что ряд инвесторов и краткосрочных спекулянтов предпочтут на всякий случай выйти из позиций. А посему хорошим исходом текущих торгов можно будет считать нулевой результат, если котировки слишком уж далеко не уйдут от текущих уровней.