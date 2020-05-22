20-летние облигации обычно размещались с более высокой доходностью, чем 30-летние казначейские обязательства, до того, как правительство прекратило их выпуск в 1986 году. Инверсия кривой доходности существовала отчасти потому, что у них была меньшая чувствительность к колебаниям котировок на глобальных рынках, что делало долг с более коротким сроком погашения привлекательным для инвесторов.

Текущая привлекательность 20-летних выпусков связана с тем, что, во-первых, в настоящее время наблюдается дефицит предложения в 10-20-летнем сегменте кривой US Treasuries из-за перерыва в выпуске 30-летних бумаг в период с 2001 по 2006 год. Во-вторых, спросом, так как ФРС за последние девять недель уже выкупила более $1,5 трлн казначейских обязательств, в том числе около $206 млрд 20-30 летних выпусков, согласно данным самой ФРС. В-третьих, хотя 20-летний выпуск US Treasuries в периоде май-июль больше по объему, чем кто-либо ожидал, он все же меньше, чем выпуски с другими сроками погашения.

Предаукционная торговля на 20-летний выпуск US Treasuries предполагала доходность около 1,20% по сравнению с 0,69% для 10-летних и 1,41% для длинных облигационных выпусков. По результатам торгов 21 мая (данные Tradeweb), доходность этих бумаг составила 1,165% годовых, что несколько ниже доходности при размещении — 1,22%. Это объясняется высоким спросом. Всего было продано облигаций на сумму $20 млрд.

Размещение связано с хорошей конъюнктурой рынка на данном периоде кривой доходности US Treasuries, что позволило увеличить ежемесячные объемы размещения долгосрочных облигаций на фоне возросших потребностей государства в привлечении денежных средств. А также с необходимостью финансирования программ стимулирования экономики при пандемии.