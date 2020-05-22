По итогам апреля промышленность в целом упала на 6,6% г./г., тогда как м./м. (с исключением сезонности) спад оказался даже меньше (-5,7% м./м.). Это гораздо менее сильное падение, чем мы прогнозировали. Наши оценки были основаны на предположении, что порядка 30% предприятий (по объему выпускаемой продукции) не будут функционировать в период нерабочих дней, что привело бы к 20%-ному падению в апреле. На деле, как видно, реально не работала лишь ограниченная часть экономики, деятельность «встала» в ряде видов деятельности обрабатывающей промышленности (одежда и кожевенное производство, обработка древесины и производство мебели, готовых металлических изделий, электроники и электрооборудования), но доля выпуска таких производств составляет лишь 10% от всей промышленности.

Тем не менее, в большинстве отраслей, не ушедших «на карантин», производство все же просело. В итоге выпуск обрабатывающей промышленности потерял 10% г./г. В числе отраслей, сохранивших положительные темпы роста, производство лекарств — по очевидной причине (+13,5% г./г.), бумажных изделий – сюда входят позиции санитарно-гигиенического назначения (4,2% г./г.), пищевых продуктов – помог продуктовый ритейл (+3,7% г./г.), химических веществ и продуктов – поддерживает экспортный спрос на ряд удобрений (2,4% г./г.), металлических руд – помогает экспорт в Китай (+1,1% г./г.).

Интересно, что производство топлива и энергии (основные прокси на экономическую динамику), можно сказать, практически не отреагировало на столь значимое сокращение экономической активности. Хотя производство бензина очевидным образом снизилось на 20% (из-за самоизоляции спрос частных автомобилистов провалился), вырос выпуск дизельного топлива (на 7,2% г./г.) благодаря активности грузового автотранспорта. В итоге производство нефтепродуктов даже продемонстрировало положительную динамику (+0,7% г./г.). Сегмент энергетики снизился на 2% г./г., однако дополнительного, кризисного падения не наблюдается – сокращение идет с декабря 2019 г., и в апреле оно даже замедлилось (в марте было —2,2% г./г.).

Судя по всему, в мае ситуация в обрабатывающем секторе будет лучше, в частности, об этом говорят данные конъюнктурных опросов Института Гайдара. Кроме того, стоит отметить, что режим нерабочих дней с середины мая был отменен, что также должно позитивно сказаться на динамике обрабатывающих отраслей (например, возобновляется строительство – что поддержит производство металлических изделий и стройматериалов).

Однако серьезный негативный эффект добавит нефтяная отрасль – в апреле она все еще показала символический рост (+0,2% г./г.), но с мая вступают ограничения ОПЕК++, из-за которых просадка должна превысить 14% г./г. (добыча должна сократиться до 9,5 млн барр./сутки с учетом конденсата, против 11,1 млн барр./сутки в мае 2019 г.). Эффект на промышленность будет зависеть от того, насколько эти ограничения будут исполнены, но при прочих равных такое сокращение отнимет у промпроизводства около 3 п.п. роста в мае. И в итоге улучшение общего индекса в этом месяце, если и произойдет, вряд ли будет ощутимым. В следующие месяцы с полноценным выходом из ограничений обрабатывающей промышленности падение замедлится.