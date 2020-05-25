Американские биржевые площадки в пятницу закрылись преимущественно в минусе. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,24%, закрывшись на отметке 2955,45 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,04%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,66%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до −0,49%.

В преддверии длинных выходных заокеанские инвесторы сосредоточились на внутренней повестке и предпочли проигнорировать риски обострения американо-китайских отношений, которые усилились на фоне перспектив одобрения Пекином законопроекта о национальной безопасности для Гонконга. Умеренному оптимизму игроков способствовала риторика главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, заявившего, что он не поддерживает длительную блокировку. Американские фондовые биржи будут закрыты в понедельник в связи с праздником Дня памяти погибших (Memorial Day), и к текущим проблемам игроки с Уолл-стрит вернутся во вторник.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,58% и закрылись на отметке $35,25. Поддержку ценам на нефть оказали данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 22 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 21 единицу, до 237 штук. Показатель снижается десять недель подряд и достиг новых минимумов июля 2009 года. На прошлой неделе цена фьючерсного контракта Brent достигла зоны сопротивления $37—38, от которой корректировалась к уровню $34. Вслучае пробоя рубежа следующая остановка будет на отметках $31—32.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, закрывшись на отметке 2709,38 пункта. Индекс РТС упал на 1,48%, закрывшись на уровне 1188,47 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2680 и 2600 пунктов, сопротивления — 2720 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 116000 и 113000 пунктов, сопротивление — 120200 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 71,64, потеряв 0,95% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 71 и 70,60, сопротивления — 72 и 72,70.