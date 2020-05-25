Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,25% годовых
В пятницу цены рублевых облигаций немного скорректировались. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 4-6 б.п. Котировки российских евробондов также снижались, торгуясь в красной зоне вместе с остальными ЕМ. Снижение спроса на риск развивающихся стран происходило на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая в связи с новым обострением политической обстановки в Гонконге. Кроме того, развивающиеся страны сталкиваются с ростом заболеваемости COVID-19, что усиливает экономические риски.
Хотя в пятницу российские облигации и подешевели, в целом за неделю бумаги показали ценовой рост, особенно еврооблигации. За неделю доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 6 б.п. – до 5,49% годовых, доходность Russia`29 снизилась на 35 б.п. – до 2,40% годовых.
В ходе пресс-конференции в пятницу Эльвира Набиуллина акцентировала внимание, что инфляция идет по нижней траектории прогноза. Регулятор в условиях спада в экономике видит преобладание дезинфляционных факторов в будущем. На вопрос о возможности снижении ставки на 100 б.п. в июне Председатель ЦБ РФ ответила, что «такой вариант на столе», но вероятность ниже 100%. Досрочное (внеплановое) заседание по снижению ставки не ожидается. Мы считаем, что в ближайшее время рынок продолжит отыгрывать ожидания по снижению ключевой ставки. Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,25% годовых. Поддержку рынку на этой неделе окажет предстоящее 27 мая крупное погашение ОФЗ 26214 на 232 млрд руб., а также запуск операций долгосрочного РЕПО с ЦБ РФ.
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