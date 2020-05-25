Рынок акций РФ мало изменится в начале дня на смешанном внешнем фоне, рубль подрастет вслед за нефтью. Продолжающийся налоговый период в РФ также поддержит отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1200 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из группы "Олма".

"В то время как смягчение ограничительных мер в отдельных странах дает участникам рынка надежды на "перезапуск" экономики, неопределенность в отношении траектории восстановления мирового ВВП остается высокой, к списку факторов риска добавляется усиление напряженности в отношениях между США и КНР", — добавляет он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" также полагает, что основные индексы российского рынка акций будут консолидироваться у достигнутых значений.

"Внешний фон перед стартом торгов в России смешанный. С одной стороны, в Японии могут представить очередной пакет экономического стимулирования, но это вряд ли компенсирует дальнейшее ухудшение отношений США и Китая. Для российского рынка также важным фактором является неуверенная динамика нефти. После четырёх недель роста можно ожидать консолидации, или даже коррекции. Поэтому в начале текущей пятидневки на отечественном рынке могут преобладать лёгкий пессимизм или консолидация", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в понедельник, 25 мая, укрепления российской валюты на открытии торгов до уровня 71,35 рубля за доллар и последующее движение в диапазоне 70,90-71,60 рубля за доллар.

Основным фактором влияния на национальную валюту пока остается цена на сырую нефть, отмечает он.

Дополнительную поддержку рублю окажут предстоящие на этой неделе налоговые платежи, объём которых оценивается в сумму около 370 миллиардов рублей, добавляет аналитик.

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Восстановление цен на нефть и умеренный рост валют развивающихся стран поспособствуют отступлению пары доллар-рубль ниже 71,5 рубля", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу показали разнонаправленную динамику, что связано с напряжённостью между США и Китаем, а также корпоративными новостями.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,47-0,62%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,61%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite – на 0,02%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,64%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,9%.

Стоимость нефти растет на 0,4% — до 35,27 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,08% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0887 доллара за евро.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился по итогам пятницы в рамках продолжившейся второй день подряд коррекции. Ухудшение конъюнктуры мировых рынков на фоне роста геополитических рисков из-за противоречий между США и КНР по Гонконгу добавило негатива на рынки перед выходными.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,34%, до 2709,38 пункта, индекс РТС — на 1,48%, до 1188,47 пункта. За неделю оба основных биржевых индекса выросли — на 4,45% и на 7,31% соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 67 копеек – до 71,64 рубля, евро — на 38 копеек, до 78,08 рубля, следует из данных Московской биржи.