Рынок акций мало изменится, рубль подрастет вслед за нефтью
Рынок акций РФ мало изменится в начале дня на смешанном внешнем фоне, рубль подрастет вслед за нефтью. Продолжающийся налоговый период в РФ также поддержит отечественную валюту.
ПРОГНОЗЫ
В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1200 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из группы "Олма".
"В то время как смягчение ограничительных мер в отдельных странах дает участникам рынка надежды на "перезапуск" экономики, неопределенность в отношении траектории восстановления мирового ВВП остается высокой, к списку факторов риска добавляется усиление напряженности в отношениях между США и КНР", — добавляет он.
Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" также полагает, что основные индексы российского рынка акций будут консолидироваться у достигнутых значений.
"Внешний фон перед стартом торгов в России смешанный. С одной стороны, в Японии могут представить очередной пакет экономического стимулирования, но это вряд ли компенсирует дальнейшее ухудшение отношений США и Китая. Для российского рынка также важным фактором является неуверенная динамика нефти. После четырёх недель роста можно ожидать консолидации, или даже коррекции. Поэтому в начале текущей пятидневки на отечественном рынке могут преобладать лёгкий пессимизм или консолидация", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".
Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в понедельник, 25 мая, укрепления российской валюты на открытии торгов до уровня 71,35 рубля за доллар и последующее движение в диапазоне 70,90-71,60 рубля за доллар.
Основным фактором влияния на национальную валюту пока остается цена на сырую нефть, отмечает он.
Дополнительную поддержку рублю окажут предстоящие на этой неделе налоговые платежи, объём которых оценивается в сумму около 370 миллиардов рублей, добавляет аналитик.
"На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Восстановление цен на нефть и умеренный рост валют развивающихся стран поспособствуют отступлению пары доллар-рубль ниже 71,5 рубля", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
ВНЕШНИЙ ФОН
Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу показали разнонаправленную динамику, что связано с напряжённостью между США и Китаем, а также корпоративными новостями.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,47-0,62%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,61%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite – на 0,02%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,64%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,9%.
Стоимость нефти растет на 0,4% — до 35,27 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро снижается на 0,08% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0887 доллара за евро.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Рынок акций РФ снизился по итогам пятницы в рамках продолжившейся второй день подряд коррекции. Ухудшение конъюнктуры мировых рынков на фоне роста геополитических рисков из-за противоречий между США и КНР по Гонконгу добавило негатива на рынки перед выходными.
Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,34%, до 2709,38 пункта, индекс РТС — на 1,48%, до 1188,47 пункта. За неделю оба основных биржевых индекса выросли — на 4,45% и на 7,31% соответственно.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 67 копеек – до 71,64 рубля, евро — на 38 копеек, до 78,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
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